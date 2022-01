Verão: 4 maneiras de refrescar a casa nos dias mais quentes

Com o verão cada vez mais próximo, é possível vislumbrar no horizonte dias de pé na areia e tardes de rede na varanda. Mas também estão chegando os dias mais quentes do ano e, com isso, a necessidade de repensar a decoração da casa para obter mais frescor, suavidade e alegria.

“Algumas pessoas acreditam que investir em uma decoração que proporciona mais frescor exige tempo e alto custo, mas na verdade pequenas mudanças podem transformar o espaço e proporcionar conforto para deixar a casa mais aconchegante”, comenta Renata Pocztaruk, arquiteta e CEO da startup ArqExpress.

Abaixo, a profissional compartilhou quatro dicas para preparar sua casa para a estação mais quente do ano. Confira!

1. Invista em cores alegres e suaves

Para ter um visual mais arejado e animado, vale investir em uma paleta de cores mais claras na decoração, deixando o colorido para os detalhes, como almofadas, tapetes e quadros.

2. Plantas diversas

Com as altas temperaturas, as plantas se tornam ainda mais essenciais, pois contribuem para um visual colorido e leve, aproximam o morador da natureza e trazem conforto sensorial.

“Vasos podem inclusive oferecer sombreamento, dependendo da planta escolhida. O morador pode optar também por vasos pequenos ou pendurados na parede. O importante é escolher espécies que se adaptem bem ao clima do local”, orienta Renata.

3. Entram os tecidos leves, saem as mantas

O acessório querido para os dias frios deve ocupar outro espaço – pelo menos por enquanto. Nos dias de sol e calor, as mantas podem ser trocadas por tecidos leves e, se assim desejar, vale pensar em estampas que contribuam para uma decoração mais alegre.

4. Iluminação natural

Outra forma de refrescar os cômodos durante o clima quente é manter as janelas abertas – esse gesto simples permite a entrada de luz e ventilação natural. Além de valorizar os ambientes internos, é uma atitude sustentável, porque reduz o consumo de energia elétrica.