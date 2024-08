Dia dos Pais: 6 dicas para uma mesa posta elegante

O domingo de Dia dos Pais está chegando e, além do presente, um almoço ou jantar com seu pai pode ser tão ou ainda mais especial! Para esse momento, caprichar na mesa posta é essencial para uma refeição inesquecível ao lado da família.

Relacionadas Cozinha 9 receitas afetivas para o almoço de Dia dos Pais

Para quem não sabe pode onde começar, conversamos com Laura Florêncio, especialista em conteúdo e mesa posta do Grupo Rojemac, e com o arquiteto e designer de interiores André Henning para saber como deixar a mesa bem caprichada, da escolha da paleta de cores até louças. Confira:

1. Como escolher a paleta de cores para criar um clima especial no Dia dos Pais?

Para escolher uma paleta de cores, é importante considerar o gosto pessoal do pai homenageado e a atmosfera que se deseja criar. Tons mais neutros e sóbrios, como azul marinho, cinza e bege, são clássicos e elegantes, trazendo uma sensação de tranquilidade e sofisticação.

“Se o objetivo é um ambiente mais descontraído, cores como verde oliva, mostarda e marrom podem adicionar um toque acolhedor e natural. É interessante também incluir detalhes metálicos, como dourado ou prateado, para um toque de sofisticação”, detalha Laura Florêncio.

Continua após a publicidade

2. Quais materiais e texturas usar?

Segundo o arquiteto André Henning, a escolha dos materiais deve seguir a mesma linha da paleta de cores. “Para um pai mais tradicional, tecidos naturais e elementos como madeira e palha são ideais. Para um pai mais moderno, toalhas mais sofisticadas com vidro e velas, e cores como preto e cinza são apropriadas”, aconselha.

Laura dá a dica de priorizar os tecidos naturais, como linho e algodão, que conferem um toque elegante e aconchegante. “Para adicionar sofisticação, elementos como metais polidos – por exemplo, talheres e porta-guardanapos de prata – e vidro podem ser incorporados. A mistura de texturas, como tecidos lisos com detalhes em renda ou bordados, também é uma ótima forma de criar interesse visual”, afirma a especialista.

3. Qual o tipo de toalha de mesa e guardanapos mais indicados?

Para uma mesa posta especial de Dia dos Pais, Laura indica o uso de uma toalha de mesa de linho em tons claros, como branco ou creme, para dar uma base neutra e elegante.

Continua após a publicidade

Guardanapos de tecido, preferencialmente também de linho ou algodão, em uma cor contrastante ou com detalhes delicados como rendas ou bordados, podem adicionar um toque especial. “O importante é que ambos transmitam conforto e uma sensação de cuidado e dedicação na preparação da mesa”, aponta.

Já André dá a dica de priorizar guardanapos de tecido pensando nos registros fotográficos que o momento pode render, pois ficam esteticamente mais agradáveis. Mas quem precisar de praticidade, pode recorrer aos descartáveis.

4. Quais são os elementos-chave que não podem faltar em uma mesa posta para uma ocasião como essa?

“A personalidade do pai é essencial”, reitera André. O profissional indica incluir elementos pessoais como porta-retratos ou arranjos que reflitam a personalidade dele, como folhagens e galhos secos, em vez de flores tradicionais.

Continua após a publicidade

Laura Florêncio aproveita para listar alguns elementos que considera essenciais para uma mesa posta especial para o Dia dos Pais:

• Louça: Pratos e copos bem escolhidos são fundamentais, sendo assim, opte por um conjunto de louça que harmonize com a paleta de cores;

• Talheres e copos: Talheres de qualidade e copos adequados para as bebidas que serão servidas;

• Decoração: Itens naturais como madeira e fibra natural trazem uma atmosfera íntima e acolhedora para o ambiente.

5. O que evitar nessa ocasião?

Segundo Laura, é aconselhável evitar cores muito vibrantes ou chamativas, como o neon, que podem quebrar a harmonia e a elegância da mesa: “Evite também misturar muitas estampas diferentes, pois isso pode sobrecarregar visualmente o ambiente”. Além disso, excessos na decoração, como muitos itens decorativos ou arranjos florais muito altos, podem atrapalhar a interação entre os convidados.

Uma dica interessante dada por André é a de evitar uma mesa muito formal caso os convidados sejam mais despojados e festivos: “É importante que a decoração reflita o mood da família”.

Continua após a publicidade

6. Alguma ideia para personalizar a mesa de acordo com as preferências de cada pai?

Considere os hobbies, interesses ou memórias compartilhadas. Por exemplo, se ele gosta de vinhos, uma boa ideia é incluir detalhes relacionados ao tema, como marcadores de lugar com nomes de vinhos ou taças especiais. Se ele é fã de viagens, use elementos que remetam a destinos que ele goste ou queira visitar.

Outra ideia indicada por Laura é incluir fotos ou mensagens personalizadas, seja em porta-retratos pequenos ou como parte do marcador de lugar. A personalização demonstra atenção e carinho, tornando a ocasião ainda mais especial.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.