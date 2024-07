Ideias de mesa posta para uma festa de chá da tarde

Dear gentle reader, provavelmente você sabe que o hábito do chá da tarde tem origem britânica, mas conhece a história dessa tradição? Ela, que cresceu recentemente com a série Bridgerton, remonta ao século 19 e foi popularizada por Anna Maria Russell, a Duquesa de Bedford, por volta de 1840.

Naquela época, era comum fazer apenas duas grandes refeições por dia: o café da manhã e o jantar, que era servido tarde da noite.

Anna Maria Russell, sentindo fome entre essas duas refeições, começou a tomar um lanche leve de chá e petiscos no fim da tarde.

Inicialmente, ela fazia isso de maneira privada, mas logo começou a convidar amigos para o momento. A prática rapidamente se espalhou entre a aristocracia e, eventualmente, tornou-se uma parte estabelecida da cultura britânica.

O chá da tarde tradicionalmente inclui uma variedade de receitas como sanduíches, bolos, biscoitos e scones servidos com creme e geleia. Ele conta com uma seleção de chás, sendo o Earl Grey e o Darjeeling algumas das escolhas populares. Hoje, o chá da tarde ainda é uma prática comum em muitas casas e hotéis no Reino Unido e mundo afora.

Especialmente com o sucesso do seriado da Netflix, vimos a cerimônia britânica tornar-se uma tendência novamente nas redes sociais.

E se você também quer receber os amigos para um chá da tarde, conversamos com a decoradora Luiza Fiorito que deu dicas para a montagem perfeita do seu cantinho! Inspire-se!

Cantinho de chá da tarde inspirado em Bridgerton

Luiza Fiorito explica que você pode começar escolhendo um ambiente aconchegante, uma sala com iluminação natural vinda da janela.

“Componha com móveis luxuosos como sofás e poltronas estofadas, brinque com estampas florais e/ou toile de jouy, que tem tudo a ver com a decoração ao estilo regency da série”, detalha.

Para a paleta, a dica é usar tons pastel, como rosa, azul claro, verde-menta e lavanda. Essas podem estar presentes tanto nos móveis e cortinas como em detalhes, tais como louças, toalhas de mesa, almofadas etc.

Como aproveitar a decoração que você já tem em casa

Poltronas e sofás dão um aconchego glamoroso ao ambiente. Livros antigos e adornos de porcelana ou prata combinam com o décor da época.

A especialista indica ainda almofadas decorativas em cores pastel ou estampadas. Tapetes e cortinas de tecido vão aquecer o ambiente com muita sofisticação. Velas, louças e taças para compor a mesa posta completa. “Quanto mais itens, mais temática fica a sua decoração.”

A mesa posta perfeita para um chá da tarde

“O segredo está nos detalhes!”, revela Luiza Fiorito. Segunda a decoradora, louças finas com minúcias douradas vão fazer toda diferença na mesa posta.

Para as cores, ela aconselha a paleta em tons pastel e o mix de estampas: “Sim, a série apesar de época tem uma ousadia elegante, por isso se jogue no mix de cores e estampas para a mesa posta”. Florais e toile de jouy são as sugestões da especialista.

Outra dica é brincar com cada lugar da mesa posta, criando uma composição diferente. Use também guardanapos de tecido com rendas ou bordados e não se esqueça de um lindo arranjo de flores naturais em um vaso de porcelana estampada.

Bolinhos, biscoitos, doces e frutas agregam ao décor da mesa, por isso, já deixe a comida toda montada antes dos convidados chegarem. “Uau, já consigo sonhar com a beleza dessa mesa posta!”, diz a decoradora.

A dica extra de Luiza Fiorito é apostar na música clássica suave de fundo para criar a atmosfera certa e encorajar os convidados a vestirem-se com trajes da época! Criando uma experiência única que transporta todos os envolvidos para o mundo encantador e glamouroso de Bridgerton. “Se jogue e divirta-se! Esse é o mais importante!”, finaliza a especialista.

