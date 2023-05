5 dicas para montar uma cama de hotel em casa

Trazer a sensação de luxo e conforto de um hotel para o ambiente acolhedor do nosso lar é um desejo comum. Uma maneira de alcançar esse objetivo é aprender a montar uma cama de hotel em casa.

Com alguns passos simples, é possível criar um refúgio relaxante e elegante em seu quarto. A arquiteta Priscilla Zarzur (@priscillazarzurarquiteta) traz algumas dicas e truques rápidos de decoração para facilitar as escolhas e tornar o momento de descanso cada vez melhor.

1) Invista em roupas de cama de qualidade

Escolher lençóis de algodão macio e sedoso, com uma contagem de fios elevada, é o primeiro passo para conquistar uma cama de hotel em casa. Segundo Priscilla Zarzur é válido optar por lençóis e fronhas feitos em fibras leves.

A arquiteta chama também a atenção para a escolha dos tamanhos corretos para sua cama. “Certifique-se de ter um tamanho maior para ‘sobrar’ no colchão por todos os lados. Na cabeceira, deixe o suficiente para ter uma dobra que adorna a cama”, aconselha.

Além disso, escolher uma paleta de cores neutra transmite uma atmosfera tranquila e sofisticada.

2) Atenção às camadas

Uma cama aconchegante não é feita apenas de lençol e cobertor, por isso, aposte nas camadas. Prepare o colchão com um protetor de colchão confortável e uma camada adicional de acolchoado para proporcionar um toque extra de maciez. Cubra tudo com um lençol de baixo ajustado, garantindo que esteja bem esticado e sem rugas.

Para adicionar um toque de elegância, acrescente uma colcha ou edredom na parte superior. Opte por tecidos de alta qualidade e design elegante. Certifique-se de que o tamanho da colcha seja adequado para a sua cama, cobrindo-a completamente.

Dobre o lençol de cima de maneira uniforme, criando uma dobra nítida na parte superior da cama. Em seguida, coloque travesseiros firmes, de preferência em quantidade generosa, alinhando-os perfeitamente na cabeceira. Acrescente travesseiros decorativos para adicionar um toque de estilo.

Para finalizar, adicione uma manta ou cobertor ao pé da cama, proporcionando uma sensação aconchegante. Certifique-se de que tudo esteja alinhado e arrumado.

3) Travesseiros e fronhas

Na hora de comprar um travesseiro, é necessário que o item seja confortável para quem vai dormir na cama. Atente-se também às cores e estampas, para não correr o risco de escolher peças que não combinem com o conjunto (quanto mais neutro o estilo, mais fácil de acertar).

Já para escolher as fronhas, a arquiteta indica observar o número de fios – que começa em 150. Quanto maior for esse número, mais macio, aveludado e resistente é o tecido.

4) Manutenção da cama

Para manter sua cama de hotel, Priscilla indica realizar a troca das peças semanalmente. “Por isso, o recomendável é ter pelo menos quatro unidades de jogos de lençóis, garantindo uma boa rotatividade e o sono cinco estrelas todos os dias.”

5) A sofisticação mora nos detalhes

Se quiser criar uma atmosfera ainda mais especial, acrescente um toque de luxo com uma bandeja de boas-vindas, contendo pequenos mimos como água, chocolates ou flores frescas. Arrume as mesinhas de cabeceira com livros interessantes e uma luminária suave para criar uma atmosfera acolhedora – velas perfumadas também são uma ótima ideia.

Ao montar uma cama de hotel em casa, você transforma seu quarto em um santuário de tranquilidade perfeito para desfrutar de noites de sono revigorantes. E nada melhor do que investir no próprio conforto, não é mesmo?