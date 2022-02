Elenco CASACOR dá dicas de decoração para apartamentos pequenos

Os apartamentos pequenos tem um charme todo especial: são mais acolhedores, intimistas e também bastante almejados nos dias de hoje, em que cada vez mais as metragens reduzidas têm se tornado o padrão de imóvel, especialmente nas grandes metrópoles.

A CASACOR, que está sempre acompanhando as principais tendências, viu de perto como esse “novo morar” está atraindo olhares – e não é atoa que a cada mostra vemos uma presença mais constante de lofts, espaços integrados, tiny houses, entre outros exemplos.

A decoração de um apartamento pequeno tem suas dificuldades: melhor aproveitamento do espaço, equilíbrio entre elementos, definição de um estilo, apenas para citar algumas. Pensando nisso, as arquitetas Ticiane Lima e Beatriz Quinelato deram suas dicas para fazer um projeto harmonioso para esse tipo de empreendimento. A seguir, confira as principais!

Escolha móveis com medidas adequadas

Quando se trata da escolha da mobília todo cuidado é pouco, mas isso ganha um certo protagonismo em apartamentos pequenos, em que qualquer centímetro pode fazer a diferença. “Ter um profissional para orientar é extremamente importante, pois ele irá pensar no fluxo de circulação, aproveitamento de espaços e medidas adequadas“, ressalta Beatriz Quinelato.

Deixe um espaço considerável entre os móveis

Sabemos que não existe uma metragem “ideal” para a circulação, no entanto, ambas arquitetas Ticiane Lima como Beatriz Quinelato recomendaram deixar entre 80 e 90 cm entre os móveis para deixar o espaço com uma passagem mais fluida.

Para locais de pouco acesso, Quinelato diz que até 70 cm é possível de estipular como distância.

Tome cuidado com a paleta de cores

Um apartamento pequeno costuma ter os espaços integrados (ou muito próximos), por isso, Ticiane Lima recomenda buscar por cores e principalmente tonalidades que ajudem os “ambientes a conversar”.

Já Beatriz Quinelato sugere que, para alcançar essa harmonia, uma ótima opção é usar o mesmo revestimento no piso para o apartamento todo: “isso dá continuidade e consequentemente amplitude”, explica.