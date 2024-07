Decoração Safari para quarto infantil é tendência

A decoração de um quarto infantil pode ser um desafio: afinal, é preciso criar um ambiente lúdico, seguro e que ainda seja interessante para os pequenos. Neste ano, no entanto, existe uma tendência encantadora e que cumpre todos estes requisitos – a decoração safari.

Natural e delicada, selecionamos 8 inspirações de decoração safari para quartos infantis que vão encher os olhos!

Decoração safari: 8 inspirações para quarto infantil

1) No projeto assinado pela arquiteta Ana Rozenblit, do Spaço Interior, a fauna e a natureza foram homenageadas, principalmente, através de pelúcias decorativas, encontradas em nichos, móveis e prateleiras.

Ademais, foram utilizadas cores que remetessem à natureza, como o verde e o branco, e texturas amadeiradas, que trazem aconchego.

O tapete bege com forma de folha e o cabideiro de madeira em formato de árvore, na parede, são outros destaques que enchem este espaço de charme.

2) No quarto de bebê projetado por Maria Eduarda Ribeiro, a arquiteta criou a ideia safari através do uso do papel de parede aquarelado com ilustrações de vegetação e uma família de girafas.

O ambiente foi complementado por paredes e marcenaria em um tom de verde escuro, emulando as plantas na floresta. Para trazer um toque de leveza ao espaço, foi projetado um painel de madeira clara atrás do trocador, além do piso de madeira com tapete de folha.

3) Já se você busca inspirações para o ‘primeiro quarto’, o espaço assinado pela Ternura Arquitetura é a pedida ideal. O quarto do bebê recebe a temática selva através de uma pintura feita à mão na parede, complementada com adesivos de animais.

O espaço se torna ainda mais aconchegante com o painel de madeira verde, que cria a ilusão de estarmos vendo o safari através da janela.

4) O quarto assinado pela arquiteta Ana Paula Lach é o espaço ideal para as famílias que precisam de soluções para dividir um quarto! O espaço minimalista conta com um painel decorativo com ilustrações de safari, com elefantes, folhas e girafas.

Foi construído, também, um beliche em madeira clara com espaço para brincar e, abaixo, uma escrivaninha para que os irmãos possam estudar ou desenhar. Tudo isso é complementado por diversas pelúcias e adereços de animais.

5) No espaço da Cosi Arquitetura, das arquiteturas Larissa Barbas e Maria Anália, a natureza é destaque. Um dos pontos focais do projeto é a árvore feita de madeira e tinta no canto da parede. As arquitetas também utilizaram um papel de parede xadrez verde em metade da parede.

O quarto ainda conta com um mural com folhas e animais fofos da floresta, que combinam com a marcenaria em verde e madeira.

6) Para quem busca manter o minimalismo, o quarto safari da Marq Arquitetura é a inspiração ideal. O tema é incorporado através de um papel de parede, com desenhos delicados de girafa e folhagens, e o painel de madeira.

A cama é mantida no canto do espaço, com cores neutras e apenas alguns toques de verde. A decoração também é mínima, com algumas pelúcias de animais e um tapete em formato de folha.

7) O espaço da Algami Arquitetura é ideal para quem busca criar uma experiência lúdica e criativa para os pequenos. Uma metade do dormitório utiliza um papel de parede em aquarela de decoração safari, com ilustrações adoráveis de animais e flora, enquanto a outra tem um papel de parede que dá a ilusão de madeira. O teto ainda recebe uma estrutura de madeira com pelúcias pendentes.

No centro do quarto, o escritório de arquitetura optou por colocar uma cama montessoriana em formato de casa, com detalhes em tela de palha. O resto da decoração é complementada através de pelúcias e brinquedos de animais.

8) No quarto infantil projetado pela arquiteta Sabrina Ribeiro, o mundo Safari é trazido através de um painel pintado à mão, com cores neutras, de um um leão e um bicho preguiça — além de um arco-íris. Já a cama, que fica no nível do chão, tem uma estrutura de casinha de madeira e alguns travesseiros de animais fofos.

O destaque vai para o nicho de leitura na parede, que é perfeito para estimular a criatividade dos pequenos!

