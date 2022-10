Decoração de quarto infantil: 5 dicas para aprimorar o espaço

Atualizado em 7 out 2022, 14h28 - Publicado em 9 out 2022, 08h16

Por Naiara Taborda Atualizado em 7 out 2022, 14h28 - Publicado em 9 out 2022, 08h16

A decoração de quarto infantil é um dilema para muitos pais, afinal, se já é difícil encontrar um estilo que agrade a todos, quem dirá quando ele envolve a personalidade mutável e a funcionalidade para crianças. Para elas, é importante um estilo que acompanhe os seus momentos de crescimento e amadurecimento. Além disso, alguns elementos que afloram a criatividade podem deixar o espaço ainda mais completo. Desde as cores utilizadas nas paredes, até móveis e elementos de decoração devem ser usados de forma correta e entendendo o que querem e gostam de ter.

De acordo com as arquitetas Caroline Monti e Amanda Cristina, sócias-fundadoras da Evertec Arquitetura, é importante entender que não existe um estilo específico de quarto para cada idade. “O que existem são as decorações que são adaptadas conforme a idade. Normalmente, em quartos de bebê, gostamos de trazer o aconchego com uma certa tranquilidade. A partir do momento que a criança começa a ter autonomia para brincar, gostamos de trabalhar com o lúdico e coisas que tragam criatividade. Até os dois primeiros anos da criança, acreditamos que o quarto precisa ter como objetivo principal trazer uma sensação de conforto, tranquilidade e uma paleta de cores em tons pastéis”, explica Caroline.

Já para crianças entre os 2 e 6 anos de idade, é importante que a decoração do quarto infantil faça parte da sua vida, ou seja, os objetos precisam trazer uma maior criatividade. “Para essa idade, podemos montar uma parede de lousa e papéis para desenhar. O ideal é que a decoração traga autonomia para a criança pegar seus próprios brinquedos e, inclusive, incentivar a guardá-los. Já os pequenos crescidos, entre 6 e 12 anos, costumamos buscar um estilo mais específico, já que nessa idade as crianças já escolhem o que gostam. Então, provavelmente, falamos de personagens de jogos, um quarto voltado mais para ‘adolescentes’, também pensando em não ter que se desfazer dele tão cedo, com bancadas de estudos e televisão”, entende Amanda.

Autonomia como palavra-chave do quarto infantil

É importante sempre pensar na idade da criança e em como ela irá utilizar daquele espaço. “É sempre bom trazer autonomia, deixando as coisas de fácil acesso para os pequenos conseguirem pegar e usar. Para além das crianças, também é preciso entender o estilo dos pais e trazer um pouco disso para a decoração dos seus filhos”, diz Caroline.

Pense no melhor estilo de quarto infantil

Todas as crianças são diferentes e buscam encontrar algo único em seus quartos. “O estilo de quartos montessoriano está bastante em alta, mas muitas pessoas também gostam da ideia de um quarto mais moderno e lúdico, com cores que tragam vida e personalidade, além da aplicação de móveis mais retos que podem ser usados por mais tempo. O clássico também é algo bem atemporal, que trabalha muito com curvas e detalhes em madeira, trazendo aconchego”, complementa Amanda.

Atenção com a idade

É importante saber também que o que as crianças buscam encontrar em seus quartos acaba mudando conforme a idade delas. “Um projeto moderno é algo que podemos encaixar em várias idades, pensando apenas em detalhes com papéis de parede, prateleiras decorativas e até mudando as cores das paredes, sem ter que mudar o quarto completo em todas as fases da criança”, entende a arquiteta Caroline.

Combinação das cores

As cores costumam ter forte impacto no dia a dia, além de mexer bastante com o emocional das pessoas, e com crianças não é diferente. “É sempre bom pensar na melhor forma de utilizar as cores em um projeto. Às vezes, tudo claro demais pode cansar e deixar sem personalidade. Devemos sempre pensar em algo que a criança goste, deixando alguns espaços com cores que trazem mais vida, mas sempre atentos para não colocar cores demais no quarto. Quando a pintura de um cômodo se torna pesada, costumamos cansar muito rápido e não deixa a sensação de conforto e tranquilidade que procuramos em um quarto”, completa Amanda.

Aposte em móveis funcionais

Uma ótima dica é encontrar móveis que sejam capazes de se adaptar conforme a criança vai crescendo. “Os móveis funcionais são ótimos para transformar o quarto sem precisar trocar tudo novamente. Um baú, por exemplo, é perfeito para guardar os brinquedos das crianças e não deixar o quarto bagunçado – já no futuro, pode servir para guardar papéis ou até mesmo roupas. Um berço também pode se transformar em cama após alguns anos, acompanhando o crescimento da criança”, conclui Caroline.