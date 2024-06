Papel de parede florido: 9 ambientes para te inspirar

A decoração maximalista para a casa está em alta! Entre as opções favoritas para dar ao lar uma pitada de cor estão sempre os papéis de parede, que prometem trazer personalidade aos ambientes e, ainda, dar um ar de elegância único. Para este ano, o papel de parede florido é uma das maiores apostas no design de interiores.

E para você que já quer mergulhar de cabeça na tendência, listamos 9 ambientes com papel de parede florido que são pura inspiração.

Papel de parede florido: inspirações para sala de estar

1) Folhagens elegantes

O papel de parede florido pode ser a pedida ideal para criar uma sala de jantar elegante e, também, cheia de personalidade!

Neste projeto, foi utilizado um padrão sóbrio e elegante para o papel de parede, priorizando cores escuras, como o azul marinho, e leves toques de rosa claro nas pétalas. Para dar uma maior amplitude ao cômodo, se assegure de não exagerar no uso da decoração florida, podendo optar por colocar o adereço de paredes em uma única superfície.

2) Flores maxi em preto e branco

Neste projeto, o papel de parede ganha uma padronagem sofisticada, em preto e branco, com flores maxi. O desenho delicado é perfeito para quem não curte espaços com ‘informação demais’, parecendo um esboço dedicado e adorável nas paredes.

O resto das decorações, como o sofá e o tapete, seguem a mesma paleta de cores do papel: com cores escuras e neutras.

3) Papel de parede florido azul

A paleta de cores seguida pela designer de interiores Kerri Folb Pilchik é unificada, mesmo apostando em um papel de parede maximalista. A profissional apostou em uma decoração feita com folhagens delicadas, em tons diversos de azul.

A escolha das paredes é complementada pela escolha de um sofá vintage na mesma cor, e almofadad verdes que garantem mais profundidade ao espaço.

Papel de parede florido: inspirações para o banheiro

1) Banheiro tropical

Neste projeto, assinado pela arquiteta Fernanda Medeiros (@fernandamedeirosarquitetura), o banheiro é transformado em um cômodo tropical e cheio de vida.

A especialista optou por forrar as paredes do banheiro principal com um papel de parede que mostra desenhos delicados e detalhistas de diversas palmeiras, em azul escuro.

Para seguir a estética, a bancada é feita de mármore, com apenas uma torneira dourada para dar destaque.

Abaixo, Fernanda optou por implementar um espaço de armazenamento de madeira clara, que se junta com o espelho arredondado dourado.

E se você está em busca de alternativas de decoração para banheiros pequenos, confira o link para maiores dicas de especialistas!

2) Decoração romântica

A decoração romântica também é tendência no design de interiores, e pode ser uma boa aposta para mergulhar nos papéis de parede floridos. Neste banheiro, da influenciadora de lifestyle Michelle Hsu, foi escolhido um papel de parede com fundo neutro, mas que é romantizado com desenhos variados da natureza, que incluem desde tulipas e rosas até borboletas e joaninhas.

A padronagem foi espalhada por todas as paredes, menos a que está atrás do lavabo, que foi pintada de rosa bebê.

3) Banheiro com papel de parede florido preto

Neste banheiro, assinado por Fernanda Medeiros, a arquiteta optou por uma padronagem escura, com fundo quase preto e alguns detalhes de natureza espalhados.

Para equilibrar, a arquiteta optou por uma bancada unificada, com a cuba quadrada fundida.

Papel de parede florido: inspirações para o quarto

1) Quarto florido e romântico

Neste projeto, foi escolhida uma padronagem com fundo de cor creme e rosas, em um estilo clássico – complementado por outros elementos como a roupa de cama com babados e o dossel.

2) Papel de parede florido em quarto infantil

Os papéis de parede floridos são a pedida perfeita para complementar o espaço dos pequenos! Nesta inspiração, predomina o azul bebê – eleito cor do ano pela Suvinil.

O padrão com listras e aquarelas é delicado e transmite a doçura e calma que um quarto necessita.

Papel de parede florido: inspirações para a cozinha

1) Cozinha verde florida

Neste projeto, o papel de parede com desenhos de flores delicadas se funde ao espaço, e dá destaque para os móveis planejados em verde musgo – que, em nossa opinião, roubam os holofotes.

