Como decorar a varanda para o Natal de forma encantadora

O Natal está chegando e com ele a vontade de deixar a casa com um ar ainda mais aconchegante e festivo. A varanda, muitas vezes esquecida na hora da decoração, pode se transformar em um espaço mágico e convidativo para celebrar as festas de fim de ano.

Com um pouco de criatividade e alguns toques especiais, é possível criar uma decoração natalina que irá encantar os convidados para a ceia na sua casa e também os moradores. Confira:

Como decorar a varanda com luzes de Natal

As luzes natalinas são indispensáveis para criar um clima mágico na sua varanda. Entretanto, para obter um cômodo bonito, o ideal é planejar antecipadamente a sua decoração e apostar em luzes que resultem numa iluminação mais aconchegante.

Para a varanda, as arquitetas Elisa Maretti e Elisa Nicoletti, do escritório 4T Arquitetura, indicam uma iluminação mais suave obtida por meio de spots, que garantem uma boa iluminação à noite.

Uma arandela também é uma excelente opção: “Ela pode ser usada para criar um cantinho de leitura, com uma poltrona ou banco, e oferecer uma luz mais suave. Dessa forma, é possível manter os outros pontos de luz apagados e criar um foco apenas na arandela, trazendo um clima aconchegante”, detalham as arquitetas sobre uma iluminação mais acolhedora para o ano todo.

Já mais especificamente sobre as luzes de Natal, existem diversos tipos disponíveis no mercado: como cordões de pisca-pisca, cortinas de luz e projetores. Veja algumas considerações para escolher o melhor tipo para o seu estilo de décor:

Cordões de pisca-pisca : Versáteis e práticos, os cordões de pisca-pisca podem ser usados para decorar a árvore de Natal, a guirlanda, a janela e até mesmo os móveis.

: Versáteis e práticos, os cordões de pisca-pisca podem ser usados para decorar a árvore de Natal, a guirlanda, a janela e até mesmo os móveis. Cortinas de luz : As cortinas de luz criam um efeito mágico e podem ser usadas para decorar a parede ou a janela da varanda.

: As cortinas de luz criam um efeito mágico e podem ser usadas para decorar a parede ou a janela da varanda. Projetores: Os projetores de luz criam efeitos luminosos incríveis e podem transformar a sua varanda em um verdadeiro show de luzes.

Antes de comprar e inserir as luzes, planeje as cores que você acredita que vão combinar melhor com seu estilo (amarelas ou coloridas), e também se irá preferir fazer algum desenho ou apenas colocar o pisca-pisca de forma mais orgânica. Se você mora em apartamento, vale ainda checar com os outros moradores se existe algum tipo de planejamento, para que todas as moradias criem decorações que conversem entre si.

Elementos para criar uma varanda natalina

Além das luzes, outros elementos podem transformar sua varanda num cômodo com clima de final de ano. Para começar, pense em quais elementos te remetem ao Natal: as cores tradicionais como vermelho, verde e dourado são clássicas e nunca saem de moda. Mas você também pode optar por tons mais suaves e pasteis, criando um ambiente mais clean e elegante.

Se o espaço permitir, uma pequena árvore de Natal pode ser o centro das atenções da sua varanda. Escolha um modelo que combine com seu estilo e decore-a com bolinhas, laços e pisca-pisca. “Nossa dica é investir em árvores menores, que podem ser colocadas em cima de uma mesinha lateral. Isso cria um visual interessante e funcional”, aconselham as arquitetas do escritório 4T Arquitetura.

Utilize enfeites natalinos como bonecos de neve, Papai Noel, renas e meias para criar um clima festivo. “É possível complementar o décor com presentes e alguns itens natalinos posicionados no piso ao redor da mesa. Essa abordagem permite aproveitar bem o espaço, incluir uma árvore de Natal e, ao mesmo tempo, manter a circulação fluida e o ambiente equilibrado”, finalizam as arquitetas.

