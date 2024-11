Minimalista, branca ou com frutas: 8 inspirações de guirlanda para o Natal

Quem não ama a ideia de colocar uma guirlanda de Natal na porta de casa? Com diversos estilos e variações, ela pode ser feita com folhagem, tecido, pinhas, bolas e muito mais! Aliás, por ser um dos enfeites mais tradicionais na decoração natalina, permite inúmeras combinações. O modelo, no entanto, deve ornar com o restante dos enfeites, a fim de compor um visual harmonioso. É possível, por exemplo, combinar o item com vasos decorados ou uma pequena árvore de natal.

Para te ajudar em sua produção, aqui estão algumas possibilidades de guirlanda para você se inspirar e fazer em casa:

Minimalista

Para essa opção, basta inserir algumas folhas de sua preferência. Essa proposta também pode ser feita com aros simples e tons da estação.

Bolas

O uso de bolas é uma forma bonita e interessante de unir dois enfeites de decoração natalina. Para isso, escolha uma guirlanda do tamanho que melhor se adeque à sua porta e faça uma grande mistura.

Materiais naturais

Além do toque rústico e acolhedor, o uso de materiais naturais deixam o ambiente perfumado e sofisticado. Ela pode ser feito com pinhas, folhagens, galhos secos ou juta.

Guirlanda branca

Para um visual mais neutro, a guirlanda branca pode ser feita com folhas e flores secas, ornamentos de lã ou feltro. Outra opção é utilizar tinta e folhagens artificiais.

Pinha

Como a pinha já tem um formato marcante, o uso de adornos secundários não se faz tão necessário. Um pouco de verde já é o suficiente para montar uma composição harmônica.

Frutas

O uso de frutas coloridas para a composição da guirlanda também é uma opção interessante de decoração. Para complementar, aposte em pinhas e muitas folhas!

Enfeites

Construa uma guirlanda personalizada unindo diferentes elementos do Natal em uma única peça. Laços vermelhos, biscoitos em formato de coração e mini frutinhas são algumas das sugestões.

Diferentona

Por fim, vale a pena uma proposta geométrica e completamente fora dos padrões. Se você quer se destacar, essa é uma ótima alternativa!

