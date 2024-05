Como cultivar a planta camarão-amarelo

O camarão-amarelo, cientificamente conhecido como Pachystachys lutea, é uma planta ornamental que possui origem nas regiões tropicais da América Central e do Sul.

Seu nome popular se deve às inflorescências em forma de espiga que se assemelham aos camarões, com flores amarelas brilhantes que se destacam em contraste com o verde escuro de suas folhas.

Quer saber como cultivar a espécie? Conversamos com a arquiteta e paisagista Priscila Tressino, do escritório PB Arquitetura, que explica sobre origem, dá dicas de cultivos e como fazer mudas do camarão-amarelo. Confira a seguir!

COMO CUIDAR DA PLANTA CAMARÃO-AMARELO

Origem e características

O camarão-amarelo é uma planta perene pertencente à família das acantáceas. Ela é apreciada principalmente por suas flores vistosas e sua capacidade de atrair borboletas e pássaros. Em seu habitat natural, ela cresce em locais com solo rico em matéria orgânica e boa drenagem, além de preferir áreas com bastante luminosidade, mas sem exposição direta ao sol forte.

Continua após a publicidade

Cultivo

Para cultivar o camarão-amarelo em casa, é importante replicar as condições ideais do seu habitat natural. Escolha um local com luz indireta e protegido do sol direto. Quanto ao solo, prefira substrato rico em matéria orgânica e com boa drenagem. A temperatura ideal para seu crescimento fica em torno de 20°C a 25°C.

Rega e umidade

Regue o camarão-amarelo regularmente, mantendo o solo sempre úmido, mas não encharcado. Evite deixar água acumulada no pratinho do vaso para não causar apodrecimento das raízes. Além disso, borrife água nas folhas para manter a umidade do ar ao redor da planta, especialmente em dias mais quentes ou em ambientes com baixa umidade.

Poda

A poda do camarão-amarelo é geralmente feita para remover flores e folhas secas, além de promover um crescimento mais compacto e saudável da planta. Utilize uma tesoura de poda esterilizada para cortar os ramos indesejados na base da planta, garantindo cortes limpos e sem danificar tecidos saudáveis.

Como fazer mudas

A propagação do camarão-amarelo pode ser feita por meio de estaquia. Para isso, escolha uma parte saudável da planta e corte um pedaço do caule com aproximadamente 10 a 15 centímetros de comprimento. Retire as folhas da base do corte e plante-o em um substrato úmido, mantendo-o em local com luz indireta até que as raízes se desenvolvam.

Resumidamente…

O camarão-amarelo é uma planta ornamental de origem tropical que pode ser cultivada com sucesso em ambientes internos ou externos, desde que oferecidas as condições adequadas de luz, solo, água e umidade. Com os cuidados certos, ela pode se tornar uma bela adição à decoração de jardins, varandas ou interiores, proporcionando beleza e exuberância com suas flores vibrantes.

Continua após a publicidade