Pleomele: conheça a planta que é quase impossível de matar

Já ouviu falar na expressão “dedo verde”? Ela é utilizada para identificar aquele grupo de pessoas cheias de habilidades para cuidar de plantas. Você deve ter um tia com essa característica, certamente! Apesar de nem todos terem tal habilidade, a boa notícia é a existência da pleomele.

Com sorte, algumas espécies são tão fáceis de cuidar que podem morar em praticamente todas as casas: é o caso deela. “Uma planta muito resistente e difícil de matar”, revela a paisagista Catê Poli.

família das dracaenas, a pleomele tem duas variações: a verde e a variegata. A primeira delas é a mais resistente e pode viver em um ambiente de sol, de meia sombra ou de iluminação natural indireta. “Já a variegata deve ficar em um cantinho de sol ou meia sombra”, alerta Catê.

Nativa da África, Madagascar e Ilhas Mascarenhas, ela se destaca por sua beleza singular e por ser extremamente versátil, adaptando-se tanto ao paisagismo quanto à decoração de interiores.

O cultivo das duas espécies pode ser realizado em vasos ou em cerca-viva. “Ela vai muito bem no litoral e as cercas-vivas podem chegar a 4 metros de altura”, explica a paisagista. No entanto, o crescimento da pleomele é lento. Então, é preciso um tantinho de paciência.

Algumas características da pleomele

Folhas: Longas, estreitas e pontiagudas, com cores vibrantes que variam do verde escuro ao verde claro, creme e amarelo, podendo apresentar listras ou bordas variegadas.

Caule: Ereto, ramificado e de textura semi-lenhosa, podendo atingir até 3 metros de altura em ambientes internos e até 6 metros em seu habitat natural.

Crescimento: Moderado, necessitando de pouca manutenção.

Clima: Adapta-se a climas tropicais e subtropicais, tolerando temperaturas entre 18°C e 30°C.

Luz: Prefere ambientes com luminosidade indireta, mas tolera algumas horas de sol direto pela manhã ou no final da tarde.

Rega: Moderada, apenas quando o solo estiver seco ao toque.

Solo: Rico em matéria orgânica e bem drenado.

Toxicidade: Levemente tóxica para animais de estimação e crianças se ingerida.

Cuidados com essa espécie

Em relação à rega, a dica é regar a pleomele apenas quando o solo estiver seco ao toque, evitando o encharcamento que pode apodrecer as raízes. Mas é importante manter o terreno bem drenado. “Vasos sempre furados. Porque se tiver muita água retida, ela apodrece”, indica Catê.

“E é muito fácil fazer muda da pleomele”, conta a especialista. Basta cortar um galho e colocar na água. Ou seja: ainda dá pra distribuir com facilidade essa planta ornamental e bem tropical. Aproveite para presentear os amigos!