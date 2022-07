Loft valoriza a arquitetura moderna e reforça urbanidade na CASACOR SP

Pilares e laje expostos valorizam os elementos originais do Conjunto Nacional e reforçam a identidade urbana do Loft UM de 67 m² assinado por Gustavo Martins para a CASACOR São Paulo 2022.

Móveis dos designers Thiago Curioni e Roberta Baqueri atraem o olhar, assim como o piso de ladrilho hidráulico instalado junto da parede de pedra basaltina.

Nos detalhes, a identidade do espaço se revela, trazendo muito mais do que um olhar para o novo morar, mas também histórias, coragem, descobertas, e, acima de tudo, a força e a confiança do indivíduo.

“A ideia é apresentar o espaço com o meu universo, minha visão do morar, meu olhar para a arte, para o que me preenche e me abraça”, conta o arquiteto.

O desejo de despertar os sentimentos de pertencimento e proteção são colocados em prática por meio da conexão entre arte e tecnologia. Destaque para as linhas retas e minimalistas do banheiro.

