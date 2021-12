O que são casas containers? Conheça projetos que passaram pela CASACOR

As casas containers vêm ganhando cada vez mais destaque. Com um estilo industrial predominante, essas construções são mais sustentáveis e rápidas de serem construídas. Muitas opções estão, inclusive, implantadas em meio a natureza, para quem quiser visitar.

A busca por construções que reconectem pessoas e natureza é cada vez maior. Com a evolução das cidades e de toda movimentação que ela trazem, um momento de tranquilidade em contato com o meio ambiente é uma das opções mais procuradas.

E para sair da rotina, essa mudança de ares é acompanhada de hábitos mais simples e um lifestyle mais essencial.

As casas containers são tendências que já se tornaram realidade no Brasil. A seguir, confira alguns dos projetos que já fizeram bonito em edições da CASACOR.

O projeto Janelas CASACOR que espalhou contêiner em mais de 8 cidades espalhadas pelo Brasil contou com o uso de containers que expunham novas propostas de morar, esse projeto foi uma iniciativa da CASACOR para dar visibilidade as tendências em meio a pandemia da Covid-19.

História das casas containers

Arquitetura e sustentabilidade andam lado a lado no século 21. As novas formas de morar incluem o compromisso com o meio ambiente e a preocupação em contribuir para um planeta mais saudável. É neste cenário que os containers ganham uma nova função.

Inventados nos anos 50, pelo empreendedor americano Malcolm McLean, eles revolucionaram a indústria de transportes da época. Aos poucos, espalharam-se pelo mundo e se tornaram comuns, levando cargas em navios e trens. Mas foi no começo dos anos 2000, que receberam um novo uso – pouco provável, mas com muita sinergia com o segmento da arquitetura.

Um grupo de arquitetos ingleses percebeu que os módulos eram descartados pelas transportadoras após oito anos de atividade. Verificaram a composição do material e viram que ele poderia ser extremamente funcional para construções – feitos com aço, os contêineres são muito resistentes, porém leves o bastante para serem transportados de um lugar para outro.

Continua após a publicidade

A ideia deu certo e ganhou adeptos não só na Inglaterra, mas por todo o planeta. No Brasil, casas e empresas contêineres começaram a ser construídas na última década.

Vantagens de investir em casas containers

As vantagens do modelo de construção são muitas e vão desde o menor custo e baixo impacto ambiental até durabilidade e mobilidade.

A própria opção pelo reaproveitamento do contêiner já inicia o pacote: a estrutura reduz os gastos com outras matérias primas, como areia, tijolos, cimento e ferro. A diminuição destes elementos proporciona uma obra limpa e seca, sem necessidade de elevado consumo de água.

Com isso, o custo da construção diminui entre 20% e 40% em relação a uma casa de alvenaria do mesmo tamanho e acabamentos.

Além disso, não é necessário comprar um terreno para instalar o contêiner, como a habitação é de fácil transporte, o imóvel pode ser alugado. A construção também é interpretada como temporária pela maior parte das prefeituras no Brasil, o que acelera o processo de aprovação da obra.

O tamanho do edifício pode variar de acordo com a necessidade do cliente. Como são padronizados internacionalmente, existem dois tamanhos de contêineres: os menores, de 20 pés (2,45 m X 2,60 m x 6 m), e os maiores, de 40 pés (2,45 X 2,90 m X 12 m). Os módulos podem ser acoplados de diferentes maneiras e receber os mais variados revestimentos.

As casas contêiner fomentam um novo ideal de sustentabilidade, que ultrapassa o âmbito da natureza e alcança um moderno imaginário de vida. Sempre prezando pela qualidade e conforto, mas evitando acúmulos e desperdícios.

Atenta para as tendências e preocupada com a sustentabilidade, a CASACOR exibiu sua primeira Casa Container em 2011, assinada pela arquiteta Brunete Fraccaroli. De lá para cá, o modelo de construção se consagrou como um dos mais admirados pelo público da mostra.