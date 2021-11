CASACOR SP: ambiente traz a perspectiva afro-brasileira e ameríndia

Agô é uma palavra do idioma iorubá, uma das maiores etnias do continente africano, que significa “pedir licença ou permissão”, e batiza o espaço de boas-vindas da CASACOR São Paulo 2021 assinado por Gabriela de Matos.

“Ele traz uma perspectiva afro-brasileira e ameríndia sobre a casa, em que os limites da morada não são definidos por paredes, mas pelas relações com o ambiente, nós mesmos e as pessoas ao redor”, conta a arquiteta, agradecendo as parcerias do arquiteto Fellipe Brum, da assessora Paula Motta e da artista e irmã Maré de Matos (que assina a obra produzida por participantes do curso de pintura para mulheres promovido pela Coral e CASACOR).

O projeto intuitivo, onde estética igual a ética, sem distinção acadêmica entre forma/função, sugere uma profunda reflexão sobre a casa a partir da perspectiva afro-brasileira e ameríndia.

Fruto de suas pesquisas acerca do legado da arquitetura africana, a arquiteta Gabriela de Matos aciona shapes imponderáveis, criados a partir de um jogo construtivo/desconstrutivo das figuras e dos elementos cotidianos nas grandes cidades.

No piso, uma resina com pedriscos remete à sensação de caminhar descalço no terreiro, criando uma conexão direta entre pessoa e natureza por meio do tato.

O que ficaria “do lado de fora” entra por meio das grandes aberturas em arcos, com destaque para a azulejaria que marca presença maciça em regiões como o nordeste brasileiro.

