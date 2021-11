Cores e iluminação natural desenham espaços aconchegantes nesta casa

O casal de moradores desta casa, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, já morava aqui antes da reforma comandada pela designer de interiores Cacau Ribeiro. Eles queriam dar novos ares aos ambientes e deixá-los mais acolhedores, por isso, contaram com a ajuda de Cacau, que é expert nestas transformações.

Cada um dos clientes aprecia um estilo de decoração diferente: ele gosta mais da estética industrial e ela algo mais delicado e elegante. Assim, o maior desafio do projeto foi integrar os espaços e mesclar o gosto dos dois.

A planta do imóvel sofreu poucas mudanças. Apesar disso, a designer modificou totalmente o layout, criando um grande living, onde antes ficava a sala de jantar, que foi deslocada para a varanda. A ideia foi integrar o ambiente com a sala de TV através de um passa-pratos aberto na parede.

Os cantinhos aconchegantes são marca registrada nos projetos que Cacau assina, então ela incorporou o living ao pergolado, trazendo iluminação natural para os ambientes.

Para a decoração, os clientes pediram ambientes acolhedores, cheios de história e valor afetivo. Entre os garimpos, vale ressaltar a estante de correios antiga, que foi restaurada para ganhar lugar de estaque no living com atmosfera despojada. Algumas peças do mobiliário já existente foram mantidas, a exemplo do sofá de couro em estilo Chesterfield e o par de poltronas do living.

Como o morador é artista plástico, não poderiam faltar as obras que ele cria. “A personalidade do casal serviu de inspiração para este projeto”, conta Cacau.

Destacam-se também peças de design brasileiro, muito apreciado pelo casal, como a poltrona Jangada, de Jean Gillon, e a mesa de centro redonda de madeira e palhinha, assinada por Joaquim Tenreiro.