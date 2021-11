CASACOR: madeira cria sensação de aconchego em casa de praia

A Casa de Praia é o ambiente para celebrar o hoje da CASACOR Ceará 2021. Com a assinatura da dupla Lucas Cunha e Natalia Vale, o projeto se desenha como um grande aliado do conforto e da sensação de bem-estar, muito reforçado não só pela vegetação tropical, como também pelos materiais utilizados.

No ambiente sem divisórias, a área gourmet e a sala estão integradas, o que possibilita um layout mais versátil, que se adapta de acordo com as necessidades do morador. Delimitando a área está apenas o ferro, que permite a criação de vãos sem o uso de pilares, aumentando a liberdade e a circulação do espaço.

É indiscutível, porém, que outro material detém todas as atenções neste ambiente: a madeira. Protagonista da composição, a madeira aparece em painéis que revestem o forro e as paredes, e é a principal causadora da sensação de conforto. Ao mesmo tempo, o material é também arrojado e atemporal, conciliando dois mundos quase opostos da decoração.

O toque de cor fica por conta do verde que adentra pelas aberturas em vidro. Vale destacar também a iluminação que, em tons quentes, realça elementos e pontos importantes do espaço.

CASACOR Ceará 2021

Local: Avenida Rui Barbosa, 901 – Fortaleza

Período: 26 de outubro a 05 de dezembro de 2021

Horário: de terça a sábado das 16h às 22h, domingos e feriados das 15h às 21h.

