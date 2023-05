8 centros de mesa com design assinado para transformar a sala de jantar

Fruteira, vaso, bandeja… O centro de mesa é um objeto democrático! Pode ter diversas formas e funcionalidades. Para além, ele promete transformar a sala de jantar, seja garantindo um toque de cor ou arrematando o decoração com personalidade.

Mas em meio a tantas opções, pode ser difícil escolher um centro de mesa para chamar de seu. Para facilitar a missão, reunimos oito opções com design assinado que são um verdadeiro deleite. Inspire-se!

Ninho, design Lucas Recchia à venda na Firma Casa



Moldado artesanalmente com tubos de vidro, a peça está disponível em diversas opções de cores. Com 45 x 45, por R$ 4.100.

Cesto Jacá, assinado por Regina Misk para a Galeria das Lonas

De estrutura aramada com pintura eletrostática, o item é trançado em fio gigante de poliéster. Feito à mão, a peça leva aproximadamente 10 horas para ficar pronta. Com 40 x 16 cm, por R$ 1.555.

Bandeja Ponto, por Fabiana Queiroga para a Vermeil

Em ébano e metal, a peça apropria-se de materiais que já fazem parte dos estudos e obras da designer. Com 40 x 40 cm, por R$ 3.800.

Vaso Mantos, da Yankatu

Criação da designer Maria Fernanda Paes de Barros, em parceria com a mestre ceramista Deuzani Gomes dos Santos e suas filhas Marcilene e Gil. A cerâmica possui coloração cintilante alcançada através do pó dos cristais que afloram da terra na região do Vale do Jequitinhonha. As peças são encontradas com medidas que variam de 32 a 34 cm, por R$ 690.

Trio de bandejas Kaleido, da Herman Miller

Essa série de bandejas de aço com formas geométricas pode ser utilizada individualmente ou armazenadas uma dentro da outra. Inspire-se na composição acima e combine cores, tamanhos e formatos diferentes. A partir de R$ 590 (cada uma).

Fruteira Barril, por Attom Design para a by Kamy Home

A fruteira é feita com reuso de antigos barris de whisky de carvalho escocês. Sua forma lembra a estrutura de uma costela. Com 87 x 28 cm, por R$ 2.000.

Bandeja Metal Retour, por Ronald Sasson para a Saccaro

Com estrutura de aço carbono e acabamento em cobre, orion, gold e titânio, a bandeja possui 61 x 37 cm. Preço sob consulta.

Centro de mesa Prosa, design por Luiz F. Costa e Rodrigo Irffi, do Estúdio Iludi, à venda na Odara

De concreto, o centro de mesa possui 32 centímetros de diâmetro. Preço sob consulta.