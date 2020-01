8 alimentos que você não deveria guardar na geladeira (mas guarda)

Por costume familiar ou por um instinto que lhe diz que o que é refrigerado dura mais tempo, é bem provável que você armazene todo alimento possível na geladeira. Mas ser mantido gelado não é garantia de conservação. Pelo contrário: alguns alimentos podem ser prejudicados exatamente por ficarem dentro da geladeira.

A engenheira de alimentos Rebeca Freitas Alves e a nutricionista Erika Klein nos ajudaram a elaborar uma lista dos alimentos que normalmente são refrigerados em casa, mas não deveriam, e explicaram por que eles se dão melhor com a temperatura ambiente.

Pó de café

A embalagem de café dentro da geladeira é um clássico do tempo das nossas avós, mas nem tudo que é tradicional está certo. O motivo, mais uma vez, é a umidade desse ar gelado: ela entra no saquinho e forma “torrões” com o pó de café, estragando esses pedaços para uso. O armazenamento em temperatura ambiente pode ser tanto na própria embalagem (bem fechada, para evitar a entrada de insetos e de poeira) ou em um recipiente com boa vedação na tampa.

Tomates

Verdes ou maduros, eles ficam com a polpa esfarelenta quando armazenados na geladeira. O sabor também fica comprometido, mais aguado. O ideal é manter os tomates em um local à sombra na cozinha.

Cebolas

A umidade do ar da geladeira entra pelas camadas da casca da cebola e abre as portas para a colonização de fungos e formação de mofo. Cebolas também devem ficar à sombra apenas.

Batatas

A baixa temperatura trabalha o amido da batata, transformando-o em açúcar e a deixando mais dura. A melhor forma de armazenar batatas é dentro de sacos de papel, em temperatura ambiente.

Pães

Assim como acontece com as cebolas, a umidade do ar da geladeira facilita a formação de mofo nos pães. Se você não for comê-los logo, é melhor congelá-los dentro de um saquinho com fecho “zip” e tirá-los do freezer uns 10 minutos antes de consumi-los, para que eles descongelem naturalmente (não precisa colocar no forno nem no micro-ondas).

Alhos

É o mesmo caso das cebolas e dos pães: a umidade do interior da geladeira propicia a entrada de fungos e a formação de mofo nos dentes de alho. Deixe-os com as cebolas e tudo ficará bem.

Abacates

Para amadurecer suculento e com sabor, o abacate precisa estar a uma temperatura superior a 20°C – se for menos que isso, ele até amadurece, porém duro e aguado. Se quiser acelerar o processo, coloque-o em um saco de papel e o mantenha em um local à sombra na cozinha. E fique sempre de olho: abacates adoram passar do ponto quando não estamos olhando.

Pimentões

Ficam molengas, pegajosos e sem perfume quando armazenados na geladeira. O melhor é deixá-los à sombra na cozinha.