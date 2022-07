Salas de jantar da CASACOR Paraná: ideias para receber com estilo

O desejo de se reunir está cada vez mais presente com a retomada dos encontros presenciais – e é nessa fase que as salas de jantar ganham protagonismo, sendo espaços perfeitos para se aconchegar, conversar e desfrutar de bons momentos.

Existem várias possibilidades de décor que uma sala de jantar pode ter, e a CASACOR Paraná 2022 explorou ao máximo as opções, com elegância e criatividade. Confira a seguir

Serviço CASACOR Paraná 2022

Quando: 26 de junho a 14 de agosto de 2022

Onde: Edifício AQUA. Rua Álvaro Alvim, 91 – Seminário, Curitiba

Horário: de terças a sextas-feira, das 15h as 21h; aos sábados, das13h as 21h; aos domingos, das 13h as 19h

Ingressos: de terças a quintas: inteira R$ 70,00/ meia-entrada R$ 35,00

De sextas a domingos: inteira R$ 80,00/ meia-entrada R$ 40,00

Telefone: (41) 3308-6405