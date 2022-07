Como escolher a cortina ideal? Veja inspirações da CASACOR!

As cortinas possuem múltiplas funções na decoração de ambientes: controlam a luminosidade, trazem privacidade e podem também servir como um elemento charmoso que garante mais elegância ao cômodo.

A escolha do tecido, estilo da cortina e até mesmo cor e estampa têm grande importância – e entre elas existe uma linha tênue para a sofisticação. Veludo, seda, algodão e linho são exemplos de materiais que trazer uma elegância por si só e tem a capacidade de arrematar o décor com uma cortina.

Não existem muitas regras quanto ao uso de cortinas, no entanto. Alguns projetos adotam chevron e voal – tecidos conhecidos por deixar a luz entrar – e tudo bem, já que eles privilegiam a iluminação natural e são excelentes apostas em ambientes mais fechados. A seguir, confira algumas inspirações de cortinas da CASACOR!

Esta sala de jantar com décor clássico e delicado aposta na cortina como o elemento capaz de trazer leveza e deixar a composição harmoniosa. Uma tonalidade off white foi adotada para dar continuidade ao piso e ao papel de parede.

Uma cortina mais pesada também pode fazer seu papel na decoração de ambientes. Rachel Borges apostou em um modelo acinzentado que se destaca muito bem com o verde das paredes e da poltrona e, de quebra, combina com o sofá. A estratégia é esperta, já que o objetivo do ambiente é preservar outros elementos como protagonistas.

Continua após a publicidade

Uma cortina pode desempenhar o papel de oferecer mais privacidade: este é o caso de Espaço Líder, assinado por Lorrane Albernaz e Paola Albernaz, que trouxe as cortinas de um jeito inovador. O projeto é bastante moderno e a cozinha traz um toque romântico para o décor.

Outro exemplo de cortina que garante privacidade foi a aposta da Lia Galera em seu Espaço Brasal. Além de isolar a sala de jantar, a cortina traz uma textura acolhedora que convida ao toque.

O designer de interiores Genésio Maranhão apostou em uma cortina quase teatral para trazer um ar mais cosmopolita que mistura brasilidades, poesia e bossa em um mesmo ambiente.

Até a varanda pode contar com uma cortina para chamar de sua! Victor Niskier adotou um modelo único como efeito “picotado” para o seu projeto Livraria. A escolha da cortina foi uma sacada esperta que traz inovação e ao mesmo tempo um toque de aconchego, convidando assim os visitantes a se sentarem e ficarem horas e horas lendo um bom livro.