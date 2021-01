Quem é a primeira mulher a comandar a IBM no Brasil

A IBM anunciou nesta terça-feira, 4, que Katia Vaskys foi nomeada gerente geral da organização no Brasil. É a primeira vez que uma mulher chega ao posto mais alto de comando da empresa no país.

Sua missão, segundo a IBM, será ajudar no desenvolvimento da estratégia da companhia no País, para acelerar a transformação digital de clientes e parceiros com nuvem híbrida aberta e inteligência artificial.

Ela sucede Tonny Martins, que foi nomeado no cargo na América Latina em outubro de 2020. “É um privilégio e honra liderar uma equipe tão diversa, talentosa, nesta companhia que se reinventa constantemente”, diz a nova gerente, em nota.

Katia possui mais de 25 anos de experiência técnica e de negócios na indústria de tecnologia da informação. Desde que ingressou na IBM em 2010, foi responsável pela criação da prática de business analytics & optimization na unidade de Global Business Services, além de liderar o portfólio de smarter analytics.

Recentemente, atuou como a principal executiva para contas de indústria na IBM Brasil, coordenou equipes técnicas e de vendas, é sponsor executiva do time de diversidade e inclusão.

Anteriormente, foi diretora presidente da Teradata Brasil e ocupou posições técnicas em consultoria e arquitetura de sistemas em empresas como Oracle, SAP e Siebel Systems. A executiva é formada em comunicação social, tem pós-graduada em análise de negócios e sistemas de informação e conta com formação em liderança executiva pela Columbia Business School.