Rachel Maia é nomeada conselheira do Grupo Soma, dono da FARM e Animale

Dono das famosas marcas FARM e Animale, o Grupo Soma acaba de nomear Rachel Maia, ex-CEO da Lacoste para seu conselho de administração. Em decisão simbólica, é a primeira vez que uma mulher negra assume a vaga de conselho no Brasil.

O grupo tem 76% de seu quadro de funcionários ocupados por mulheres, sendo 75% em cargos de liderança. Essa diversidade é um diferencial da empresa – um estudo do Instituto Ethos, apontou que 8,6% dos conselhos do Brasil têm alguma presença feminina, mas nenhum deles têm mulheres negras.

Rachel é conhecida no mercado da moda, com 28 anos de experiência. Até o mês de setembro, ela estava na Lacoste, mas antes liderou a Pandora no Brasil por oito anos. Maia também atuou por cinco anos como executiva da empesa em Washington. Além disso, foi CFO e CEO da operação brasileira da Tiffany – e também colunista em CLAUDIA.

“Como empresa majoritariamente feminina, é claro que esta cadeira precisava ser de uma mulher. Nos apaixonamos pela Rachel ao conhecer sua trajetória pessoal e profissional marcantes” disse Kátia Barros, criadora da FARM através de uma nota oficial.

O que falta para termos mais mulheres eleitas na política