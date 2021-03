Pela 1ª vez, uma mulher vai apitar o clássico Corinthians x Palmeiras

A árbitra Edina Alves será a primeira mulher a apitar o clássico entre Corinthians e Palmeiras. O dérbi, como também é conhecido o confronto entre os dois times paulistas, condiz a segunda rodada do Campeonato Paulista e será transmitido às 19h, desta quarta-feira, da NeoQuímica Arena (Arena do Corinthians).

Os responsáveis pela arbitragem foram divulgados nesta segunda-feira (01), pela Federação Paulista de Futebol. O colega de Edina, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, será responsável pela arbitragem em vídeo.

Este não é o primeiro feito histórico de Edina no futebol. Ela fez parte do primeiro trio de arbitragem feminino a comandar uma partida oficial da Fifa no futebol masculino no Mundial de Clubes, no Catar, na disputa pelo quinto lugar entre Al Duhail, do Catar, e Ulsan, da Coreia do Sul. A brasileira ficou responsável pelo apito, enquanto suas companheiras Neuza Back, também brasileira, e a argentina Mariana de Almeida a auxiliavam na arbitragem com as bandeiras.