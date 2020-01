Dicas para ajudar as mulheres a chegarem à liderança no trabalho

Embora já se tenha conhecimento de que empresas com mulheres na diretoria têm melhor desempenho, a realidade ainda é bem contraditória. Dados como os da pesquisa Women in Business 2015, da Grant Thornton, mostram que o Brasil é o terceiro país que menos promove funcionárias para posições mais altas, com 57% das empresas sem mulheres em cargos de liderança. Além disso, um estudo da EY constatou que a equidade total de gêneros no mundo corporativo só seria possível por volta do ano 2095 e, no Brasil, a previsão é de que as mulheres ganhem o mesmo que os homens apenas em 2085 – sendo que, somente em 2126, 51% delas ocupariam cargos de diretoria executiva (!!!). E ainda nem mencionamos um dado nada animador: apenas 8% das meninas adolescentes veem mulheres como aptas para a liderança!

“É preciso mudar essa estatística. Conscientizar não somente as mulheres, mas também os homens – já que 92% dos CEOs são do sexo masculino -, para que iniciativas em prol da equidade de gêneros façam parte da estratégia das empresas e sejam bem-sucedidas”, comenta Cris Kerr, idealizadora do Fórum Mulheres em Destaque, principal plataforma de conteúdo sobre equidade de gêneros no Brasil. “Além da discriminação, as empresas ainda não se reinventaram a fim de oferecer práticas e recursos (como creches e horários mais flexíveis) que permitam que a mulher consiga conciliar sua vida pessoal e profissional e finalmente deslanchar na carreira”, explica.

Depois de entender os motivos pelos quais a empresa em que você trabalha deve investir no empoderamento da mulher, que tal conferir algumas dicas de Kerr que podem ajudar profissionais a conquistarem a sonhada liderança no ambiente de trabalho?

Trabalhe sua autoestima

“Infelizmente, muitas pessoas se boicotam profissionalmente, acreditam que chegaram onde estão por sorte e não se lançam às oportunidades. Confie mais em você e se aplique para conseguir cargos mais altos. Entenda que o sucesso é fruto da sua qualificação e competência”, aconselha Kerr. Então, mesmo que os outros também tentem te convencer de que você não é suficientemente capaz, discorde, viu?

Faça conexões estratégicas

Que tal aproveitar o ambiente de trabalho para fazer contatos e se relacionar com pessoas que podem te ajudar a crescer dentro da empresa? Você também pode usar algumas redes para conhecer outras mulheres que possuem os mesmo objetivos!

Pratique a autopromoção

De acordo com Cris Kerr, quando a profissional consegue conquistar algo em seu trabalho, ela deve compartilhar isso com sua e com outras equipes e, principalmente, com as lideranças. “Isso não é vaidade, você não está se exibindo, você simplesmente está se lançando e mostrando do que é capaz. Os resultados são consequência de um bom trabalho”, explica.

Faça uma boa gestão de seu tempo

Organizar o seu tempo, eleger prioridades, identificar o grau de importância e o tempo necessário para a execução de cada tarefa podem ajudar. “Isso permite o equilíbrio entre trabalho, família e interesses pessoais. É possível conciliar as esferas da sua vida e ser bem-sucedida em todas elas, acredite nisso”, diz Kerr.

Gerencie a culpa

Sim, é possível ter uma carreira de sucesso sem negligenciar a família! Segundo Kerr, um dos segredos para isso é se dedicar totalmente aos filhos quando estiver com eles, por exemplo. “Se você só tiver uma hora por dia para cumprir esse papel, faça com que esse momento seja prazeroso e especial. É melhor passar uma hora completamente dedicada aos seus filhos, do que horas com eles sem lhes dar atenção”, enfatiza.