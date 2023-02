Como montar o currículo para se destacar

Transição de carreira, volta ao mercado de trabalho ou busca por uma oportunidade melhor. Não importa o motivo, sempre que chega o momento de montar o currículo, bate aquelas milhares de dúvidas sobre como fazer. “Preciso colocar foto? O que adiciono aqui? Quais dados são necessários?”. Pensando em te ajudar, a CLAUDIA preparou este texto.

Antes de mais nada, o currículo precisa ser claro e objetivo, como lembra Tamires Teixeira, especialista em recolocação no mercado. “Ele conta a sua trajetória profissional, mas não precisa apresentar tudo, desde a primeira experiência que você teve. Seja objetivo com aquilo que é pré-requisito da vaga em questão.”

Outra dica de ouro é mostrar resultados. “A empresa gosta de ver que você agregou nas experiências que teve, nas contribuições para a sociedade”, conta. Também é importante ter atenção aos erros de português, ela completa.

O que não pode faltar no currículo?

Nome completo; bairro em que mora; nacionalidade; telefone e e-mail para contato; Linkedin;

Formação acadêmica: ensino médio, curso superior ou técnico, informando se está completo ou em andamento ‒ a indicação é limitar até três exemplos, dando prioridade aos mais relevantes para a vaga;

Experiências profissionais alinhadas ao cargo, com palavras chaves da área e os resultados que você trouxe para a empresa. Coloque até três;

Idiomas do exterior que você fala e o nível de proficiência;

Trabalhos voluntários;

Cursos complementares;

Habilidades, como saber mexer em um software.

Exemplo de currículo

Atenção: não coloque foto no currículo

O uso de fotos em currículos não é recomendado pela profissional, a menos que a empresa tenha solicitado esse item. “Foque no conteúdo do seu currículo, em fazer um resumo estratégico com resultados e palavras-chaves, além de experiências alinhadas à vaga.”

Qual o tamanho do currículo?

O ideal é que informações importantes estejam contidas em uma página. Caso haja necessidade de estender isso, se as informações forem alinhadas com a vaga, não existe problema aumentar para duas, de acordo com ela.

O que fazer quando não se tem tanta experiência?

Não é incomum encontrar mulheres que se dedicaram aos cuidados com o lar e, depois de anos, precisaram voltar ao mercado de trabalho, ou quem esteja fazendo uma transição de carreira e teve pouco contato com a nova profissão. A falta de experiência, nos dois casos, pode levantar a dúvida “o que colocar no meu novo currículo?”.

A saída, para a especialista, é lembrar tudo o que você já fez que de certa forma se relaciona com o cargo. “Talvez sua carteira nunca tenha sido assinada, mas você já trabalhou no comércio do seu pai ou de algum familiar, já vendeu brigadeiro na faculdade, fez estágios voluntários, participou de projetos sociais e extensões de faculdade. Tudo isso conta como uma experiência”. Os cursos são mais uma alternativa ‒ na internet, existe uma infinidade deles, inclusive gratuitos.

Um currículo para cada vaga

“É necessário fazer adequações para a vaga que você está se candidatando. O currículo precisa mostrar para a empresa que você tem o conhecimento técnico, prático e teórico para resolver o problema dela, sendo assim atente-se ao descritivo da vaga”, termina a especialista.