Prepare o seu cabelo para o verão

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

No verão, os cabelos acabam sendo mais expostos a agentes externos, como o sol, sal do mar e cloro da água da piscina, que são responsáveis por causar uma série de danos, como o ressecamento, alterações na cor e até a quebra. Evite que isso aconteça, reforçando os cuidados e preparando os fios para resistirem. Elaborei uma lista de hábitos que precisam fazer parte da sua rotina; vem ver.

Faça um protocolo de tratamento no salão

Se você quer dar start no verão com os cabelos impecáveis, como os da apresentadora Angélica Ksyvickis, é melhor reservar um tempinho da sua agenda para fazer um tratamento no salão. Geralmente, os produtos utilizados pelos cabeleireiros são mais potentes. Eles também têm técnicas para alcançar aquele efeito impecável. Mas isso não quer dizer que você não deva dar continuidade em casa. Vá para a próxima dica e entenda.

Tenha um cronograma de tratamento

Para manter os cabelos saudáveis, como os da atriz Juliana Alves, faça tratamentos em casa. Alterne máscara de hidratação, nutrição e reconstrução – não exagere nessa última, a queratina, ativo indicado para a reconstrução, pode endurecer e quebrar os seus fios. Defina um dia na semana para tratá-los.

Confira nesse vídeo como elaborar e executar um cronograma capilar:

Renove o corte

Já notou a falta de caimento e, possivelmente, o aparecimento das terríveis pontas duplas? E as pontas ralas? Fazer a manutenção do corte não tem apenas finalidade estética, ele também pode ser considerado um tratamento, uma vez que remove as partes danificadas.

Invista nos ativos certos para o seu tipo de cabelo

Se você quer ter cabelos reluzentes, como os da atriz Yanna Lavigne, não adianta usar o produto mais famoso e caro, se ele não for indicado às suas necessidades e até mesmo a textura. Isso só vai desperdiçar o seu tempo e dinheiro. Analise o seu fio e entenda o que ele está precisando, como, por exemplo, se ele está ressecado, quebradiço, sem brilho e sem movimento, depois escolha um produto para tratar estes problemas. Pode pedir indicação para o seu cabeleireiro também.

Para saber qual é o melhor ativo para seu tipo de cabelo, acesse esse link.

Evite excesso de procedimentos químicos

Se você é adepta a alisamentos, descolorações e colorações, entenda que o sol, a água do mar e o cloro da piscina podem potencializar os danos já existentes, inclusive a mudança de cor. A indicação aqui é não investir em muita química de uma vez. Converse com o seu cabeleireiro sobre quando serão os retoques ou a frequência dos procedimentos, e trate muito, muito mesmo.

Cuidado com as fontes de calor

Não é segredo que expor as madeixas constantemente ao calor pode acabar danificando-as, o ideal é evitar ferramentas como secador, chapinha e babyliss, sempre que possível. Mas se mesmo assim você quiser utilizá-las, não abra mão de proteger os fios com um bom CC Cream com proteção térmica. Ainda ajuste a temperatura dos modeladores para não ”fritá-los”, combinado?