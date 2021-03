Aposte na tendência: 7 tipos de franja para mudar o visual

Sempre há um momento em que nos olhamos no espelho e sentimos a necessidade de dar um “up” no cabelo e visual!

As franjas são uma forma de dar uma estilizada no corte de cabelo que após um período de tempo se tornou comum e perdeu o brilho, além de transmitir uma jovialidade a quem faz uso da mesma.

O interessante deste corte de cabelo é que poucas pessoas percebem, mas existem diferentes tipos de franja para apostar na mudança. Temos desde o clássico franjão até as laterais e assimétricas.

Está pensando em se jogar na mudança? Então confira estes sete estilos de franja que separamos para te inspirar.

Franjão

Indicada para quem tem fios lisos e ondulados, este clássico tipo de franja geralmente é mais curta no centro e mais comprida nas laterais, e pode ser usado por pessoas com vários comprimentos de cabelo.

Baby Bang

Sem dúvidas, um dos tipos de franja que mais se popularizaram nos últimos anos. É um estilo de franja retinha que fica acima das sobrancelhas.

Repicada

Neste corte, o cabelo fica abaixo da sobrancelha, contando com fios repicados e com as laterais mais compridas.

Continua após a publicidade

A la Brigitte Bardot

Neste estilo, a franja é mais volumosa e reta de uma forma impecável, em um comprimento de um dedo abaixo da sobrancelha e laterais na altura do nariz.

Assimétrica e desconectada

Ideal para quem quer usar a franja de diversas maneiras: de lado, partida ao meio, reta, como você desejar.

Franja Longa

Este estilo de franja mais discreto é para quem não quer ousar tanto no visual. É usada geralmente repartida ao meio e com as pontas desfiadas, mas também fica luxuosa se usada reta.

Cortininha

Clássica, as curtain bangs dão aquela impressão de “vão” no meio do rosto.