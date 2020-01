Roube o look: os lenços de Cristina, de Império

Os lenços de Cristina, de Império, estão por toda parte! O penteado usado por Leandra Leal conquistou rapidamente as telespectadoras da novela das 21h e lançou uma nova moda pelo país. Mas acredita que tudo começou meio por acaso?

A atriz tinha saído de Saramandaia com os fios platinados e curtíssimos. Para o folhetim de Aguinaldo Silva, passou a usar megahair. Foi aí que veio a ideia da figurinista, Helena Gastal, de usar os lenços para disfarçar a diferença com o cabelo original. Só que a encomenda saiu melhor do que o imaginado e, mesmo agora, Cristina continua com os lenços na cabeça! “Ela tem um figurino que me ajudou muito. Tem uma personalidade, é forte, mas, ao mesmo tempo, é superfeminino”, comentou Leandra Leal em entrevista ao Vídeo Show.

Os lencinhos usados por Cristina têm um arame embutido dentro da costura, que facilitam os penteados. A peça é prática, cai bem em todos os cabelos e é a aposta deste verão. Além disso, podem se encontradas por preços bem baratinhos! Para ajudar você a se inspirar no look, separamos cinco fotos de Cristina. Que tal tentar fazer igual hoje mesmo?

Foto: Alex Carvalho/TV Globo

Foto: Divulgação/TV Globo

Foto: Ellen Soares/TV Globo

Foto: Divulgação/TV Globo