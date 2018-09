Não é incomum que mulheres que trabalham na indústria cinematográfica passem por uma pressão estética adotada tanto pelo mercado quanto pela sociedade – refletindo em padrões praticamente inalcançáveis para o resto das mulheres. A atriz Jennifer Lawrence, em sua última entrevista para a InStyle, fez uma declaração em auxílio das mulheres que sofrem por este padrão de beleza “irrealista”.

“Eu gosto quando todos são honestos. Se você tem 9 Kg abaixo do peso e fala sobre comer pizza e frango frito o tempo todo, isso não fará com que as pessoas se sintam bem consigo mesmas”, afirmou a artista à revista.

Se tratando de uma ocasião especial e tendo acompanhamento, Jennifer não se opõe a uma dieta equilibrada. “Se eu vou ao Oscar ou ao lancamento do filme – não vou mentir – provavelmente [um tempo antes] estou comendo de forma diferente da minha vida normal para me encaixar nesses vestidos. E eu me sinto confortável dizendo isso”, disse.

