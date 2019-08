Sasha corta o cabelo para comemorar os 21 anos: “Curtinhos”

Sasha acabou de completar 21 anos e foi às redes sociais no último sábado (3) mostrar a festinha que ganhou da mãe Xuxa. Ela aproveitou também para mostrar o resultado da mudança que fez nos cabelos. A jovem decidiu deixar os fios e mais curtos. No Stories do Instagram, ela posou com a mudança e escreveu: “curtinhos”.

Veja o resultado:

