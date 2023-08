8 inspirações de penteados para festas e eventos formais

Recebeu o convite para alguma festa importante e não sabe o que fazer com seu cabelo? Não precisa se desesperar antes de confirmar a presença: selecionamos penteados perfeitos para ocasiões que necessitam daquela boa dose de elegância, sofisticação e charme. Com opções para diferentes tipos de texturas, curvaturas e estilos, você encontra inspirações prontas para levar ao salão – ou, quem sabe, você mesma fazer.

Penteado com efeito natural

Pode entrar, apaixonada pelos anos 1990! Aposte no combo volume e movimento para impressionar. “Levante os cabelos, coloque seus dedos na raiz e passe a escova secadora, assim seus fios não ficarão grudados na cabeça. Além disso, separe mechas grossas, evitando alisar o cabelo, e passe o pente em direção para fora, para que o ar quente comece a dar corpo para aquela parte”, diz o cabeleireiro Allan Cerqueira.

Penteados presos

Pensou em cabelos para festa? Provavelmente surgiu imagens de penteados presos na sua cabeça. Não importa se você está mais acostumada em manter os fios soltos ou amarrados, fato é que esta opção passa elegância nos eventos. “Opções como rabo de cavalo são ótimas para trazer sofisticação ao visual. O segredo está em puxar todas as pontas com o pente e depois fixar com ajuda de um laquê”, explica a cabeleireira Bruna Stocco.

Coques

Na linha dos penteados presos, o coque é uma alternativa curinga para quem não quer ficar preocupada com o cabelo ao longo da festa. Com possibilidades que vão do topo da cabeça até opções baixas, ele tem uma versatilidade única. “Quem deseja o primeiro deve prender os fios num rabo bem alto e, só depois, fazer um coque torcido. Para a segunda, basta posicionar os fios próximo à nuca. Nos dois caso, capriche no fixador! Os cabelinhos novos que ficarem soltos dão um charme” completa a profissional.

Todo para trás

Fugir do óbvio ficou fácil depois que inventaram o penteado que tem o cabelo todo para trás como aspecto principal. Mas como fazê-lo e garantir que não saia do lugar? Bruna indica pentear o cabelo todo na direção oposta ao seu rosto com um pouco de gel, assim você assegura que o efeito desejado tenha uma boa durabilidade.

Ondulado

Quem nunca tentou fazer babyliss e acabou como uma cópia da Cachinhos Dourados que atire a primeira pedra! Mas existe um segredo para evitar essa situação: “Não use creme de pentear! Além disso, lave normalmente, dê uma pré-secada nos fios e passe o mousse, tudo com mechas grossas”, conta Allan. Depois que terminar o processo, também é recomendado passar um pente nos fios para que os cachos se soltem.

Como manter a saúde dos fios?

“Todo mundo já sabe, mas nunca é demais lembrar: antes de submeter os cabelos a qualquer fonte de calor – seja secador, chapinha ou babyliss –, é fundamental protegê-los com algum produto termoprotetor, para que se crie uma película ao redor dos fios e a cutícula seja selada”, diz o cabeleireiro. “Hidrate bastante na semana e na lavagem seguinte, evitando que o cabelo fique seco”, completa Bruna.