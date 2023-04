Do Pixie ao Bob: Penteados e acessórios para a transição

Transição faz parte daqueles momentos que poderíamos apenas adormecer e acordar com o fim do procsse. Infelizmente, na prática, não é bem assim. Falando de cabelos, se você está pensando em fazer uma mudança radical, como cortar um pixie (que está sendo chamado de low fade atualmente), é bom manter em mente que o processo para os fios crescerem depois requer muita paciência. Agora, se você está exatamente neste caminho entre o curtíssimo e o bob, temos alguns penteados que podem te ajudar nessa fase.

Veja 7 inspirações de penteados e acessórios durante a transição de Pixie para o Bob:

Franja trançada

As tranças nos salvam em dias que os fios estão sujos, rebeldes e durante transições capilares. Tem um estágio do pixie, dependendo da simetria do corte, que a franja pode estar maior que o resto do cabelo e vale fazer tranças frontais para segurar esses fios. O cabelo fica charmoso e prático.

No lugar de trancinhas, você pode optar também por um penteado “torcidinho”, com muito gel e alguns minutos do seu dia, é possível estilizar o cabelo. Veja abaixo um tutorial:

Abrace os acessórios de cabelo

Se você não gostava de tiaras, presilhas e lenços, vai perceber (e amar) o potencial dos acessórios quando quiser sair do pixie para o bob. Quando os fios estiverem naquela fase infeliz que simplesmente não tem formato de nada, ou você faz um corte para ajudar ou vai precisar abusar deles.

Confira um vídeo mostrando como usar lenços no cabelo:

Continua após a publicidade

Tiaras também são bem-vindas!

Além de lenços, as tiaras são outro acessório excelente para ajeitar os fios. A consultora de moda Thais Farage, quando passou por essa fase, postou no Instagram que foi a criatividade que a ajudou. Ela disse que odiava o tamanho que o cabelo estava e os acessórios foram uma boa saída, principalmente os criativos. “Tenho feito outros penteadinhos, testado mais e tenho escolhido não sofrer com o cabelo (tenho potencial para tal) e levar na boa, achando massa testar mais”, escreveu ela na época.

Estilize o cabelo com grampos!

Caso tiaras não sejam sua praia, se jogue nos grampos – eles são ótimos para criar penteados mais formais e diferentes. Dá para usar de uma forma mais descolada e contida no cotidiano:

Aprenda a fazer o sleek hair

Um estilo elegante que também funciona se você tiver um pouco mais de comprimento é o sleek hair. Borrife no cabelo um pouco de água antes de espalhar uma quantidade generosa de pomada ou gel, penteie e vá moldando. Pode passar bastante spray de fixação, para nenhum fio escapar. A moça do vídeo abaixo tem um bob, mas a técnica funciona para quando estiver mais curtinho. Confira o tutorial:

E então, pronta para se jogar na transição?