Penteados de verão! Estes coques vão te ajudar a superar o calor

Temperatura nas alturas, e enfrentar o calor não está fácil! Sorte que alguns penteados trazem o frescor necessário aos dias quentes – pelo menos na nuca. A propósito, nesta temporada, o coque é seu melhor amigo para enfrentar o calorão. Vamos nos inspirar?

Coque rente à raiz com franja solta

Hailey Bieber não deixa negar: o coque rente à raiz com a franjinha solta é a combinação ideal para transmitir sofisticação durante o verão.

“Separe a franja e junte o restante do cabelo. Com um pente molhado, puxe os fios para trás e segure a mecha inteira. Feito isso, basta aplicar um gel ou fixador e passar a escova, assegurando que os fios estão presos”, explica a cabeleireira Ana Souza.

Coque com faixa de cabelo

Apaixonadas por penteados fofos e despretensiosos podem apostar no coque soltinho junto à faixa de cabelo, que está em alta desde o último ano.

“Divida duas mechas na frente, coloque o acessório e, então, faça um coque simples”, pontua a profissional.

Coque polido

Atire a primeira pedra quem nunca fez um coque totalmente rente à raiz para disfarçar que estava num bad hair day.

O penteado é perfeito para esconder o excesso de oleosidade e ainda transmitir sofisticação. Não à toa, entrou para a estética da clean girl. “Penteie todos os fios para trás, usando gel ou fixador, e amarre.”

Coque despojado

Prefere uma opção leve e natural? Confie no coque no topo da cabeça, que pode ser feito normalmente, desde que você use uma xuxinha para prender e ganhar mais durabilidade.

Coque romântico

Ás apaixonadas de plantão, o coque pode ser uma ferramenta para expressar seu lado romântico.

Com os fios mais soltos na cabeça e prendendo todo o cabelo, exceto a franja, você alcança essa proposta.

O principal, vale lembrar, é a parte que o cabelo está preso: deixá-lo um pouco para fora, com um toque mais enrolado.

