7 penteados com trança para apostar no verão

Quando o cabelo pede socorro, as tranças são a solução. O penteado tem feito a cabeça das fashionistas pelo combo praticidade e estilo ‒ sem contar o frescor. Desde as fininhas de lado até embutidas com acessórios, basta escolher a sua favorita e apostar que é HOT. Aqui, uma seleção perfeita para se jogar!

Trança em rabo de cavalo

Evitar o calor na estação mais quente do ano pode parecer impossível para as brasileiras, mas a verdade é que o rabo de cavalo garante mais frescor ao seu visual.

Ainda melhor com uma trança nas pontas, que transformam um simples cabelo preso num look de tirar o fôlego.

Trança em coque

Toda mulher com cabelo longo sofre no verão! Não mais: apostar no coque trançado é uma excelente maneira de impedir o contato dos fios com o pescoço, aumentando o conforto em dias quentes.

Basta dividir as madeixas de lado, começar uma trança embutida e continuar na direção do lado que possui mais fios. Depois, é só pregar grampos no final do penteado.

Trança com lenço

Exalar frescor e estilo ficou mais fácil desde que inventaram a mistura de trança e lenço. Parta o cabelo no meio, faça uma de cada lado e prenda o acessório na parte de trás.

Trancinhas frontais

Existe visual mais praiano que as trancinhas? Duas de cada lado são a aposta de Hailey Bieber para comunicar uma estética simples e, ao mesmo tempo, trabalhada, nos momentos de lazer. Mas você consegue usar mais ou menos, depende do que gosta.

Trança + bucket

Quem ama tranças afro pode elevar ainda mais o penteado com um bucket. Perfeito para a praia, o chapéu traz aquela sombrinha que protege os fios e o rosto.

Trança torcida

É nova na arte de fazer tranças? Sem problemas! Ouse prender o cabelo em duas mechas e, depois, separar mais duas de cada lado, torcendo cada par até chegar na ponta, local que também deve ser preso.

Trança em rabo de cavalo baixo

Prefere um penteado clean? A melhor aposta é criar um rabo de cavalo baixo, com a parte de cima bem rente à raiz e, então, trançar as pontas até finalizar o cabelo.

Se gostou das inspirações, chegou a hora de apostar.

