Finalizações e penteados para o verão: sem calor, e com estilo

O verão vem com força total (literalmente, pois as temperaturas prometem!) e usar os fios ao natural nem sempre é a melhor opção. Pensamos aqui em penteados práticos, que vão dos rabos de cavalo bagunçadinhos aos mais polidos, trabalhando diferentes comprimentos de fios e texturas. O importante aqui é a praticidade na hora de arrumar o cabelo e sem perder o estilo.

Penteados para o verão

Beach Waves

Para conquistar as beach waves perfeitas, você pode usar um babyliss, modelador ou prancha. A ferramenta pode variar de acordo com suas habilidades. “Para conseguir o efeito praia a utilização de finalizadores é fundamental”, diz o cabeleireiro Paulo Persil.

Ele sugere que, após lavar os fios, você retire o excesso de umidade, aplique um protetor térmico, divida o cabelo em seções e enrole cada uma no babyliss (ou com uma modelador ou prancha), variando as direções para um efeito mais natural. Ao soltar as mechas, espere elas esfriarem para defini-las.

“Desmanche as mechas onduladas com os dedos, passe pomada nas mãos e vá arrumando até ficar com o efeito desejado. Finalize com um spray seco e forte”, recomenda o profissional.

Se preferir usar um método sem calor, comece com o cabelo úmido, aplique um produto texturizante e faça tranças. Deixe secar naturalmente ou durma com as tranças para ondas mais definidas, depois solte-as e separe com os dedos para um acabamento descontraído.

Caso seu cabelo seja ondulado, você pode finalizar como desejar e usar um babyliss apenas para definir melhor as mechas.

Coque polido

Esse penteado ficou ainda mais popular com a influenciadora Sofia Richie. Ela é adepta do coque polido, que deixa o cabelo refinado e brilhante. Para alcançar esse look, lave os cabelos com produtos que diminuam o frizz e nutrem os fios. Em seguida, aplique um protetor térmico e seque o cabelo completamente. Faça uma escova ou use uma prancha alisadora os fios.

Com o auxílio de um pente fino, puxe todo o cabelo para trás, mantendo-o bem esticado. Se os fios não ficarem bem alinhando, use cera ou gel. Prenda o cabelo em um rabo de cavalo alto e firme com um elástico resistente, ou utilize dois.

Enrole o cabelo em torno da base do rabo de cavalo para formar o coque, prendendo as pontas com grampos ou presilhas, que podem ser aquelas grandonas, dando um efeito mais descolado. Finalize com um spray fixador leve para manter os fios no lugar, garantindo um acabamento de milhões.

“Para criar um Polish Hair perfeito o uso de cosméticos finalizadores como mousse, gel, ceras e spray forte é muito importante, e deve ser utilizado sem medo”, sugere o profissional.

“Todos os fios devem ser alinhados com mechas bem definidas. Tranças e mechas torcidas precisam de ceras para melhorar execução e spray para finalização”, completa.

Você também pode usar esse penteado naqueles dias em que os cabelos estão sujos, abuse de cera e gel fixador. Quanto mais brilhante o fio, menos ele vai parecer oleoso. O resto do processo é o mesmo.

Rabo de cavalo bagunçado

O rabo de cavalo bagunçado, conhecido também como messy, é um coringa e serve para praticamente todas as ocasiões.

Para criar esse penteado, aplique um spray texturizador no cabelo seco para dar volume e textura. Com a cabeça inclinada para baixo, penteie os fios para cima, reunindo-os em um rabo de cavalo alto ou baixo, dependendo da sua preferência.

Não puxe as madeixas totalmente com um elástico, deixe algumas mechas soltas, criando uma aparência mais despojada. Para adicionar mais volume, vá afrouxando alguns fios na frente e nas laterais do rosto.

Você pode, ainda, usar um babyliss de aro largo ou uma chapinha para finalizar com ondas sutis. Pode usar um spray fixador para manter tudo bagunçado, mas no lugar.

Undercut Texturizado

O pixie é um corte que estará com tudo no verão! Usá-lo texturizado é uma forma de mudar a finalização e deixá-lo ainda mais moderno.

“Para melhor aproveitamento do visual, pode investir em gel, cera, mousse e spray, que ajudam a texturizar e modelar os vários estilos de finalização que o estilo proporciona”.

Para finalizar, use um produto texturizador ou pomada de fixação nos fios úmidos ou secos. Com um pente ou escova de cerdas macias, direcione o cabelo para o estilo desejado, criando movimento e volume.

Use os dedos para bagunçar os fios, adicionando mais textura e espalhando o produto para obter um visual mais natural.