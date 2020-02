As pontas mais claras iluminam o rosto

Foto: Marta Santos

O antes e depois de Camila Gobatti

Como Camila nunca pintou os fios, ela queria uma coloração que não agredisse tanto. No ombré hair o descolorante entra em ação mais nas pontas.

Foco no rosto

As pontas clarinhas do cabelo trazem leveza e iluminam o rosto. O colorista Juha Antero inspirou-se nas atrizes americanas Drew Barrymore e Rachel Bilson para compor o visual de Camila. “Suavizei pouquíssimas mechas próximas à raiz com descolorante e concentrei o clareamento nas pontas”, diz Juha.

Passo a passo do ombré hair

Ombré hair é tendência para o verão

Foto: Marta Santos

1. Mechas finas são feitas próximas à raiz, apenas para suavizar a tonalidade natural.

2. As pontas foram clareadas com descolorante e separadas com papel alumínio.

3. Após o tempo de ação, o cabelo foi enxaguado e seco para uma perfeita visualização das luzes.

Um pouco de cor

Invista em uma maquiagem colorida

Foto: Marta Santos

Já que o desejo de Camila era estar na moda, o maquiador Adriano Oliveira sugeriu o atual make colorido. “Escolhi sombras lilás e azul para combinar com os olhos claros dela.” Muitas camadas de máscara para cílios ressaltam o olhar e batom neutro.

Passo a passo da maquiagem

Uma mistura de sombra azul e lilás deixa o make moderno

Foto: Marta Santos

1. Adriano contornou os olhos e a pálpebra superior com sombra azul.

2. O canto externo é esfumado e recebe uma pincelada de sombra lilás.

Não esqueça da máscara para cílios na hora de finalizar o make

Foto: Marta Santos

3. Várias camadas de máscara para cílios preta em cima e embaixo deixam o olhar fatal.

4. Escolha batom cor de boca ou rosado caso opte por colorir os olhos.



Na onda do ombré hair

Foto: Marta Santos

“Mudar o visual é tudo de bom e pode fazer verdadeiros milagres para a autoestima. Para a edição de novembro da MÁXIMA, topei encarar a transformação do ombré hair, técnica de coloração que deixa o topo da cabeça na cor natural e o comprimento e as pontas mais claras, em degradê – e é um sucesso entre as celebridades! Como meu cabelo estava com uma cor acobreada, imaginei que fosse ser complicado escurecer a raiz para, então, clarear as pontas… Imagine, tudo isso sem danificar os fios! Mas eu a leitora Camila Gobatti estávamos em ótimas mãos! A mágica ficou por conta do colorista Juha Antero, do salão MG Hair (SP), que arrasou na coloração! Adorei o resultado: lindo e natural!” – Andrezza Duarte, repórter de MÁXIMA