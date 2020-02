Monte o kit perfeito para seus cabelos

Crespo

Dicas para cabelo crespo

Foto: Reprodução/ Revista VIVA!MAIS

Limpeza

Use xampu e condicionador com queratina na fórmula – o ingrediente melhora o aspecto dos fios. Também vale lavar bem o couro cabeludo para tirar os resíduos e aplicar condicionador próximo à raiz. Por fim, massageie os cabelos durante três minutos e enxágue bem.

Finalização

É legal secar com difusor, mas aplique um leave-in com proteção térmica antes. Outra dica: misture ao leave-in um reparador de pontas – esse mix dará maciez aos cabelos. Ao finalizar, passe mousse para dar definição. Se não quiser usar o secador, absorva a água com uma toalha e não abuse dos produtos. Espere o cabelo perder a umidade – sair com ele molhado atrairá partículas de poluição.

Sugestão de produtos