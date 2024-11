5 formas criativas de usar lenço no cabelo, a tendência do momento

Os lenços no cabelo estão em alta e são a escolha perfeita para dar um toque de estilo aos penteados, seja em looks casuais ou sofisticados. Versáteis e elegantes, eles podem transformar um visual simples em algo cheio de personalidade, adicionando cor e charme aos fios.

Além de serem práticos, são uma ótima solução para driblar os dias de cabelo rebelde, permitindo diversas combinações de amarrações e estilos. Seja para um passeio descontraído, um jantar especial ou até mesmo para o trabalho, há sempre uma forma criativa de adicionar esse acessório ao visual.

Abaixo, confira dicas práticas para usar a tendência:

1. Amarrado no coque

Para um visual moderno e descolado, experimente amarrar o lenço ao redor da base de um coque alto. Basta enrolá-lo algumas vezes e você terá um toque extra de cor e estilo. Se quiser um penteado mais elaborado, opte por um coque trançado ou use o lenço em um coque baixo, próximo à nuca. Esse detalhe simples eleva o look em instantes, tornando-o mais charmoso e versátil.

2. Como tiara

Se os fios estão fora do lugar, não se preocupe! Transforme o lenço em uma tiara torcendo-o e amarrando-o com um nó no topo da cabeça. Dobre as pontas para dentro para um acabamento discreto, ou deixe-as soltas para um toque mais casual. Essa opção é perfeita para dar um up instantâneo ao visual.

Continua após a publicidade

3. Enrolado no rabo de cavalo

Dê um toque sofisticado ao tradicional rabo de cavalo amarrando um lenço junto ao elástico. Isso não só transforma o penteado, mas também adiciona movimento, cor e um volume extra aos fios. Escolha lenços coloridos ou estampados para um visual mais divertido e moderno, ideal para qualquer ocasião.

4. Incorporado na trança

Para um penteado romântico e cheio de charme, use o lenço como parte da trança. Basta incorporá-lo como se fosse uma mecha extra, trançando-o junto com o cabelo. Você pode optar por envolver toda a trança ou apenas algumas seções, criando um efeito delicado e estiloso. Esse look é versátil e funciona tanto para eventos formais quanto para o dia a dia.

Continua após a publicidade

5. Estilo vintage

Para um visual clássico, envolva todo o cabelo com um lenço, inspirado nos looks vintage das décadas passadas. O truque é perfeito para driblar o bad hair day com muito estilo ou para quem quer apostar em um penteado simples, mas diferente. Complete o look com acessórios como brincos grandes ou colares chamativos para um toque extra de glamour.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.