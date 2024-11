5 maquiagens para realçar a beleza natural e garantir muitos elogios

Está em busca de maquiagens que valorizem sua beleza natural? Existem tipos de make perfeitos para realçar suas características e garantir elogios em qualquer lugar que você estiver. Pensando nisso, separamos cinco estilos de beleza para te ajudar a ficar ainda mais bonita. Confira a seguir!

Maquiagem com batom vermelho e olhos cintilantes

Entre as maneiras de destacar sua beleza com maquiagem, o batom vermelho é uma opção prática e poderosa. Para obter o melhor resultado, escolha a tonalidade que harmonize com sua pele: tons quentes combinam com subtons quentes, enquanto peles frias pedem batons de subtons frios. Complete o visual com olhos cintilantes para um toque ainda mais encantador.

Relacionadas Beleza 4 formas inusitadas de usar o clássico batom vermelho

Linha d’água colorida

Outra maneira de realçar suas características naturais é aplicando lápis colorido na linha d’água. Tons de rosa são ideais para destacar olhos claros, enquanto o azul complementa perfeitamente olhos castanhos escuros. Lembre-se de esfumar a região para garantir um visual suave e harmonioso.

Make com pele natural valoriza todas as mulheres

A maquiagem natural tem se consolidado como a principal tendência dos últimos tempos, e com razão. Versátil e prática, ela realça a beleza sem grandes transformações. Se você aprecia esse estilo, opte por corretivos e bases líquidas, combinados com iluminador e batom nude. Uma dica importante é selar as olheiras, a testa e levemente o restante do rosto.

Continua após a publicidade

Delineado prata e batom vermelho formam maquiagem perfeita

Mais uma combinação que garante elogios é o delineado prata com batom vermelho. Para um delineado estilo gatinho impecável, comece desenhando a ponta diagonal e depois complete o traço ao longo da pálpebra. Mantenha a linha fina, engrossando-a levemente para um acabamento preciso e elegante.

Maquiagem com pele matte serve para eventos especiais

Apesar da pele matte ter perdido o protagonismo para o glow, o acabamento sem brilho ainda é uma excelente escolha para eventos no Brasil, especialmente por conta do calor. O segredo está em usar o pó com moderação e finalizar com uma bruma fixadora para garantir um visual equilibrado e duradouro.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.