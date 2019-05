Presilhas, tiaras e mais: acessórios de cabelo para arrasar no dia a dia

Se você já era fã dos acessórios de cabelo, vai amar essa notícia. Eles voltaram com tudo em 2019 e em versões mais modernas e maximalistas!

Uma das grandes tendências para os cabelos neste ano são os laços, tiaras, presilhas e lenços. Mas tudo com um visual atualizado e super na moda.

Os acessórios são perfeitos tanto para usar no dia a dia para segurar a franja como para dar um toque especial no seu look para uma festa ou evento especial.

Confira algumas dicas de acessórios de cabelo:

Presilhas

Superfáceis de serem utilizadas, as presilhas, mais conhecidas como tic-tac, voltaram com tudo em versões com pérolas e palavras escritas. Elas dão um ‘up’ no visual do dia a dia. Uma dica é explorar as diversas combinações e usar várias de uma vez no cabelo.

Tiaras

Tiara Nó Veludo Alemão Preto, Pri Schiavinato

Esses acessórios voltaram com tudo, principalmente no material que imita veludo. As tiaras deixam o look com uma cara mais clássica e são perfeitos para essa temporada de outono/inverno.

Pentes

Pente Pearl III, Bordô

Perfeitos para dar o toque final ao penteado, os pentes personalizados ficam lindos e são perfeitos para usar em ocasiões especiais.

Elásticos

Saia do convencional! Agora existem elásticos de todos os tipos, desde os na cor neon como os de metal. Tudo para deixar o tradicional rabo de cavalo mais moderno.

