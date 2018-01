6 cortes para cabelo longo

Repicado, em camadas, com franja… Existem infinitas possibilidades na hora de cortar e estilizar fios longos. Antes de marcar hora no salão e encarar a tesoura, inspire-se nas famosas.

Camadas frontais

O cabelo de Sarah Jessica Parker tem camadas ao redor do rosto. O corte é perfeito para quem tem fios lisos e finos. Caso tenha o rosto quadrado, inicie o repicado logo na altura das maçãs. Rosto oval ou em forma de coração ficarão mais equilibrados se as camadas começarem na linha do queixo.

Cascata de cachos

“Cabelos cacheados precisam de camadas arredondadas ao redor da cabeça para dar peso sem o look parecer pesado”, fala o hair stylist Ronan Gedeoni, do salão 1838, em São Paulo. E o truque é mantê-las longas. Note o look de Zendaya: o repicado só começa abaixo do nível do queixo.

Altas ondas

O corte de camadas longas de Gisele Bündchen é um clássico. Controla o volume e evita que as mechas armem demais. As camadas horizontais começam logo abaixo dos ombros e permanecem longas na frente. A ideia é que, quando você inevitavelmente colocar o cabelo atrás das orelhas, vai continuar linda. O cabelo parece sempre saudável e fácil de arrumar.

Repicado nas pontas

A mãe de três Jessica Alba investiu num repicado apenas nas pontas em toda a cabeça. E nada de monotonia, algumas mechas são ais curtas, outras, mais longas, para garantir movimento – look perfeito para quem tem pouco tempo para ficar arrumando o cabelo.

Inspiração 60’s

A cantora Camila Cabello apostou em uma franja com camadas triangulares alinhadas aos cantos externos dos olhos. Quanto ao resto do cabelo, você pode manter fios retos ou investir em algumas camadas leves. Apenas evite camadas ao redor do rosto muito curtas. Melhor se elas começarem abaixo do queixo.

Longo e natural

Meghan Markle anda lançando moda! Suas longas mechas onduladas e morenas estão sempre brilhantes e polidas. O corte é ótimo tanto se o seu cabelo é grosso ou fino.