7 segredos de quem tem cabelo longo e saudável

1. Tomam cuidado na hora de prender o cabelo

E de soltar também. Elástico, presilhas e afins são grandes inimigos da saúde capilar se não forem usados com cautela. A recomendação dos especialistas é optar sempre por versões revestidas por tecido (ou daqueles que lembram o de meia-calça) e sem metal. E na hora de tirar o acessório todo cuidado é pouco: fios quebrados não têm solução.

2. Removem pontas duplas

Ou fios quebradinhos ao longo do fio. A técnica, chamada de bordado capilar, é feita em salões de forma superartesanal (o profissional faz torcidinhos mecha a mecha e vai removendo com uma tesoura os fios que estiverem “sobrando”). Há, também, aparelhos para fazer isso em casa. Mas cuidado com os excessos!

3. Evitam o frizz

Existem uma série de cuidados para evitar o fenômeno que deixa os fiozinhos arrepiados. Anote aí algumas delas: Usar fronha de seda no travesseiro, não esfregar o cabelo após o banho, e usar produtos antifrizz. Vale o investimento!

4. Se atentam às necessidades do fio

Você já reparou que uma máscara de hidratação que sempre foi ótima para você, passa (de repente) a não ser mais tão boa assim? O mesmo acontece com xampu e condicionador. A explicação é que dar mais nutrientes do que o seu fio precisa é muito ruim. É o que deixa os fios pesados, por exemplo. Saber identificar os sintomas do cabelo para escolher a melhor linha de tratamento é, portanto, um dos segredos do sucesso. Dica para facilitar: Fez algum procedimento e está sentindo o fios bem sensibilizado? Vá de reconstrução. Seu cabelo é virgem mas está visivelmente ressecado? Opte pela hidratação. Linhas de nutrição, por sua vez, podem trazer benefícios sempre. Alterne com os demais.

5. Cortam as pontas

Não é balela: cortar as pontinhas é sim um dos segredos para o cabelo crescer bonito e saudável. E não porque crescerá mais rápido (isso tem mais a ver com tratamentos de couro cabeludo e vitamínicos), mas porque cortando de dois em dois meses (no máximo três), é possível manter o aspecto de bem cuidado sempre.

6. Penteiam com cautela

Desfazer nós com agressividade é um erro comum, mas sem volta. Pentear o cabelo molhado é também perigoso, uma vez que nesse momento eles ficam mais elásticos. A indicação dos especialistas é, portanto, ter muita cautela na hora de desembaraçar, começando sempre de baixo para cima (suba somente conforme for eliminando os nós de baixo). Se for pentear molhado, vá bem devagar e usando uma escova íntegra – cuidado com as cerdas tortas ou quebradinhas, que podem enroscar no cabelo, levando à quebra.

7. Cuidam do couro cabeludo

E não é mais preciso ir ao salão para fazer um tratamento nessa região. Hoje já é possível encontrar no mercado loções específicas, xampus e esfoliantes que eliminam impurezas e estimulam a circulação local, essencial para o crescimento saudável do fio. Fica a dica!