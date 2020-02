Hidratantes para todos os tipos de cabelo

Hidratar os fios promove uma difereça surpreendente

Foto: Getty Images

Preparamos um dossiê completo de produtos indicados por especialistas para hidratar o seu tipo de cabelo, seja ele normal, seco, crespo, com química ou oleoso. E, o melhor: além de eficientes, eles não apertam no bolso.

A bioquímica Elizete Garcia, da marca Extratos da Terra, explica que deve-se fazer a hidratação pelo menos uma vez por semana para tirar o melhor proveito dos produtos. “Antes de aplicar o hidratante, retire o excesso de água do cabelo. Espere alguns instantes, conforme indicação do rótulo, e enxágue bem”, recomenda. Resíduos podem provocar alergias que enfraquecem a raiz.

A tendência do momento é o uso de ativos naturais em produtos cosméticos. “As empresas são capazes de extrair das plantas o que antes precisavam industrializar. E com maior efi cácia”, diz Letícia Chaves, professora do curso de visagismo e estética capilar da Universidade Cruzeiro do Sul, de São Paulo. Confira a seleção dos especialistas:

Cabelos normais

Eles parecem não precisar de hidratação, mas merecem, sim, alguns cuidadosos

Foto: Divulgação

Cabelos normais possuem a raiz sequinha e as pontas hidratadas. No entanto, se engana quem pensa que fios normais não sofrem agressões diárias. Charles Bronson Schier, professor de cosmetologia da Universidade de Cuiabá, ensina que o ideal é lavá-los com xampu neutro e aplicar condicionador só no comprimento e nas pontas.

Mesmo assim, é importante a hidratação semanal. “Máscaras à base de aminoácidos são ótimas para o fortalecimento da fibra capilar.” Queratina, extratos vegetais e frutas vermelhas (morango, cereja, framboesa) também são recomendados. “Eles hidratam sem deixar os fi os oleosos e ainda renovam o brilho”, diz a bioquímica Elizete Garcia.

Produtos indicados

1. Máscara de hidratação Antioxidante Vinho Queratina, da Belo Fio, à base de uvas verdes e vitamina E, combate o envelhecimento, 500 g, R$ 5,90*

SAC: 0800 7718885

2. O repositor de massa, da Nazca, possui queratina e extratos vegetais (trigo, aveia e soja), 1 kg, R$ 12,20*

SAC: 0800 7040240

3. Creme de tratamento, da SEDA SOS, Reconstrução Estrutural com Bio Queratina, 450 g, R$ 5,50*

SAC: 0800 7074471

4. Hair Gloss, da Vita Derm, 200 g, R$ 33,20*

SAC: 0800 179292

5. O creme restaurador Equilíbrio, da Extratos da Terra, amacia os fios, 450 g, R$ 14,50*

SAC: (48) 3342 0087

Cabelos com química

Sem vitalidade, os cabelos com química exigem hidratação

Foto: Divulgação

Você coloriu, alisou e agora chora o leite derramado? Não precisa ser assim. Segundo o professor Charles Bronson Schier, produtos hidratantes à base de minerais essenciais, como o ferro, o zinco e o magnésio, são capazes de restaurar aos poucos a atividade orgânica dos fios mortos.

“Muita química destrói a vitalidade do cabelo, que fica cada vez mais poroso, opaco e espigado”, diz. Um erro grave é encher os fios de queratina. Ao fazer isso, o cabelo tende a ficar enrijecido e quebrar com facilidade. “Invista na conhecida manteiga de karitê, por exemplo. As proteínas do arroz também são uma ótima pedida. E faça a hidratação sempre após o processo químico”, recomenda a bioquímica Elizete Garcia.

Produtos indicados

1. A máscara hidratante Therapia Keratina e Manteiga de Karitê, da Kelma, devolve o brilho e a maciez aos fios, 500 g, R$ 7*

SAC: 0800 7706747

2. A manteiga de hidratação, da Vitturia, contém manteiga de karitê e óleo de macadâmia, 250 ml, R$ 18,80*

SAC: 0800 4007001

3. O creme de tratamento Color Up, da Avora, contém proteínas de cereais, 300 g, R$ 22*

SAC: (11) 2131 3600

4. Reparador Intensivo Inteligente com minerais essenciais, da Nazca, 1 kg, R$ 12,20*

SAC: 0800 7040240

5. Creme de tratamento intensivo Nutri Pontas, da Skafe, com proteínas e aminoácidos, 300 g, R$ 10*

SAC: 0800 7040240

*preços sugeridos em abril/2010