6 passos simples para nutrir o cabelo em casa

Exibir um cabelo com brilho e maciez não requer grandes intervenções, nem demanda tempo demais. Bastam poucos minutos do seu dia – no chuveiro mesmo, na hora do banho – e uma linha eficiente de produtos para ganhar fios com brilho e nutridos. Veja como é fácil:

Passo 1: escolha produtos de qualidade

Na hora da compra, cheque quais componentes integram a fórmula dos produtos que você pretende levar para a casa. Alguns se destacam pelos benefícios oferecidos, como os óleos essenciais, que ajudam a combater o ressecamento, ao mesmo tempo em que conferem maleabilidade e disciplina aos fios.

A linha OX Nutrição Intensa, por exemplo, é rica em óleos de cálamo, mirra e oliva, além de ter o exclusivo sistema OX Beleza Duradoura, com fragrâncias fixadoras concentradas. Os seis produtos da linha – shampoo, condicionador, máscara de tratamento, creme para pentear, óleo reparador e ampola – também são livres de sal, silicones pesados e óleos minerais.

Passo 2: lave corretamente

Não é preciso abusar da quantidade de shampoo. De modo geral, os especialistas recomendam cerca de 1 colher (sopa) para cabelos longos e/ou volumosos, 1/2 colher (sopa) para os médios e 1 colher (chá) para os curtos. Se você lava todos os dias, não precisa repetir a dose.

Caso seu cabelo seja oleoso, uma segunda dose após o enxágue ajuda a fazer uma limpeza completa. Na hora de aplicar o condicionador, sempre da metade para baixo, pense em uma quantidade equivalente à metade da que foi adotada para o shampoo. Opte por uma temperatura de água entre fria e morna, para não ressecar os fios.

Passo 3: invista em uma boa máscara de tratamento

Existem diversas versões no mercado, então vale a pena optar por uma máscara com propriedades nutritivas. Além de tratar problemas como opacidade, aspereza e ressecamento, o produto protege contra futuros danos decorrentes da exposição ao sol, da poluição e do calor do secador e da chapinha. Uma porção pequena de produto já traz bons resultados.

Para aplicar, divida os fios em mechas. Se o seu cabelo é do tipo que embaraça muito, adote um pente com dentes largos. Passe por toda a extensão, evitando sobrecarregar a raiz, e espere cerca de 5 minutos para enxaguar. A máscara deve ser aplicada depois da retirada do shampoo e antes do condicionador.

Passo 4: aposte no poder das ampolas

Um simples vidrinho pode promover uma melhora e tanto! Outro exemplo: a ampola OX Nutrição Intensa pode ser alternada com a máscara de tratamento. Ela deve ser aplicada depois da lavagem com o shampoo e o condicionador da linha em todo o comprimento dos fios, mecha a mecha. Como a fórmula é concentrada, a ação é instantânea.

Passo 5: dê um toque final

Com o cabelo ainda úmido, o processo de nutrição continua com o creme para pentear. O produto ajuda a desembaraçar e a modelar os fios. Se você é adepta da escova ou da chapinha, pode experimentar usar o óleo reparador OX Nutrição Intensa para finalizar o penteado, alcançando mais brilho e disciplina, além de pontas bem seladas. O óleo ainda pode ser usado como pré-shampoo, antes da lavagem: é só deixar agir por 2 minutos e enxaguar. É possível, ainda, ser misturado à máscara de tratamento OX Nutrição Intensa para potencializar a nutrição.

Passo 6: identifique a necessidade do seu cabelo

Se os fios estiverem muito desgastados, você pode lançar mão de outra ampola (a OX Nutrição Intensa é uma opção) durante a semana para resultados mais efetivos. A mesma dica serve para a máscara de tratamento da linha: é a aparência do seu cabelo que vai determinar se a aplicação deve ser semanal ou quinzenal. É importante lembrar que o uso frequente de produtos da mesma linha é decisivo para bons resultados, já que trazem os mesmos ativos e tecnologias e foram criados para complementar um ao outro no ritual de beleza.