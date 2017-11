Expert revela as tendências de cabelo que vão bombar em 2018

Vai chegando o fim do ano e a vontade de atualizar o visual começa a bater. Iniciar um ciclo de cabelo novo dá um ânimo a mais para seguir aquela frase: “new year, new me” (novo ano, novo eu).

Para lhe ajudar na transformação, conversamos com o top cabeleireiro Tiago Parente, do TP Beauty Lounge, no Rio de Janeiro. Tiago atende famosas como Juliana Paes, Marina Ruy Barbosa, Gloria Maria e Bruna Marquezine. Spoiler: médios e curtos ainda reinam!

Quais são as tendências de corte feminino para 2018?

Segundo Tiago, são dois cortes que virão fortes na próxima temporada, o blunt bob e o stone.

“O bob voltou atualizado. O blunt é um corte brusco, sem desfiados ou repicados, com base reta e inspirações geométricas”, explica Tiago. Ele cai bem em cabelos lisos e ondulados e funciona para dar mais volume às pontas e menos ao topo da cabeça. Se quiser uma versão mais messy do corte, pode apostar em finalizar as pontas com a navalha. Também combina com uma franja comprida.

Nuca de fora… ✂️😊🙃 #haircut #pastadeinspiracoestiagoparente A post shared by TP – Tiago Parente (@tiparente) on May 23, 2017 at 4:42pm PDT

Já o stone é um estilo mais ousado. “O corte tem como principal característica franja e topo da cabeça arredondados”, diz o cabeleireiro. Indicado para fios lisos – finos ou grossos, ele é melhor adaptado a quem tem o formato de rosto oval.

“O comprimento pode variar da altura do trapézio no máximo até a clavícula. E o corte é feito sempre de maneira reta, sem camadas” complementa. Tiago também explica a melhor técnica na hora da tesoura: “Começa molhado, para conseguir assimetria, mas o acabamento (para atingir o volume desejado) é feito nos fios secos.”

O visual é bem retrô e simples de finalizar –secar com uma escova raqueta já o suficiente. Evite modelar para o look arredondado não ficar exagerado.

"smiling"😁 A post shared by Bella Hadid (@bellahadid) on Jun 6, 2017 at 3:00pm PDT

E quanto às cores, o que deve bombar?

Simplicidade. Tiago diz que o estilo mais sério e misterioso está em alta e os cortes pedem algo mais monocromático. “Aposte em cores mais chapadas, únicas sem grande diferença de tons. O estilo de mechas californianas fica mais para as surfista mesmo”, conta.

Quais tendências de 2017 continuam em 2018?

“Os cortes desconectados, desfiados e repicados em todas as alturas voltaram em 2017 e ficam em 2018”, revela Tiago. “São cortes de fácil finalização, por isso estão super na moda”, conclui.