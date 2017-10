As mensagens que o couro cabeludo dá em relação à saúde dos fios

O couro cabeludo é o principal responsável pela saúde dos cabelos. Seu estado alerta quando algo está errado nos cuidados dos fios. Oleosidade, descamação, coceira e queda em demasia podem indicar problemas. “A falta de atenção para essa região pode, sim, afetar a forma como seu cabelo cresce”, alerta Renata Souza, especialista saúde do couro cabelo do SpaDios, em São Paulo. Entenda os sinais:

Oleosidade excessiva

O aparecimento da oleosidade acontece quando as glândulas sebáceas aumentam demais a produção de sebo. A raiz fica melada e podem aparecer cravos e espinhas no couro cabeludo. “É importante entender que existem fatores individuais como hormônios, genética, stress e idade que influenciam na produção de sebo”, fala Renata.

Coceira e descamação

A dermatite seborreica ocorre quando a reprodução das células do couro cabeludo fica acelerada. Daí o aparecimento de placas esbranquiçadas, conhecidas popularmente como caspa, que se concentram ao redor da raiz, provocando coceira. “A dermatite pode surgir tanto em cabelos secos quanto em oleosos após o uso de produtos químicos, ao lavar os fios com a água do chuveiro muito quente, expor os fios ao calor do sol ou do secador”, conta a expert.

Queda de fios

É comum perder de 80 a 100 fios por dia. No entanto, quando há uma queda expressiva, pode ser que o couro cabeludo não esteja recebendo os cuidados devidos. “Uma sugestão é realizar um último enxague com água mineral ou água filtrada gelada, já que esse choque térmico leva a uma vasoconstrição, que melhora a qualidade da circulação do couro cabeludo.”

Ardor

Sentir o couro cabeludo arder pode ser sinal de ressecamento. Nesse caso, antes de realizar qualquer procedimento químico é importante diminuir a sensibilidade e investir na hidratação.