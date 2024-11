6 cortes de cabelo deslumbrantes que serão tendência em 2025

Apostar em cabelos que estarão em alta em 2025 é a melhor escolha para renovar o visual! Estilos como french bob, clavicut e kitty cut já são sucesso nos salões e prometem dominar o próximo ano. Pensando nisso, separamos inspirações e te contamos quais são as maiores tendências de 2025.

French bob

Inspirado nas mulheres francesas dos anos 1990, o french bob é um corte que atinge a altura do maxilar e valoriza a textura natural do cabelo. Elegante e prático, esse estilo confere um toque moderno às madeixas.

Corte em camadas

Cabelos em camadas fizeram sucesso entre mulheres de fios lisos, ondulados e cacheados nos últimos tempos. Em 2025, esse estilo continuará em alta para dar mais movimento às pontas. Vale lembrar que esse corte demanda mais esforço no dia a dia, pois precisa ser modelado.

Long bob

O long bob está de volta, servindo para todos os tipos de cabelo. Esse corte, que ultrapassa levemente a linha dos ombros, é ideal para quem busca renovar o visual sem mudanças drásticas. Com um efeito sofisticado, ele também se destaca pela praticidade no dia a dia.

Clavicut

Para o clavicut, mais uma tendência de 2025, as madeixas devem chegar na altura da clavícula. Ele é adequado para cabelos cacheados, lisos e ondulados e traz um ar mais sofisticado para as madeixas.

Kitty cut

Prova de que as camadas estão em alta é o kitty cut, que está reinando entre as fashionistas e celebridades. Mas, além das camadas, ele é curto e tem um volume maior na parte da cabeça.

Franjas

As franjas transformam qualquer visual, e agora elas voltaram a brilhar. Não importa se aparecem em tamanhos maiores ou menores, elas são ótimas para todos os tipos de fios.

Outra possibilidade de entrar nessa tendência é o franjão, que garante um ar bastante sofisticado para os cabelos. Em fios crespos, o tamanho mais curto cai super bem!

