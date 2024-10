6 inspirações de cabelos cacheados com franjas

Se você tem cabelo cacheado e nunca pensou em adotar as franjas, está na hora de imaginar essa possibilidade. O corte tem ganhado popularidade entre as celebridades, fashionistas e influenciadoras.

Embora exija mais cuidados com os fios, muita gente tem apostado nos cortes de franjas para deixar as madeixas ainda mais bonitas. Confira referências e aposte nelas também!

Franja em cabelo cacheado e volumoso

A franja em cabelos volumosos e cacheados, como os de Taís Araujo, está entre as grandes tendências dos anos 1980. E, se as redes sociais estiverem certas, este momento marca o retorno do estilo, porque muitas cacheadas querem incrementar ainda mais sofisticação ao visual.

Cabelo curto e cacheado com franja

Outra possibilidade dentro dessa tendência é usar o corte curto em cabelos cacheados com franjas. Como os fios têm um comprimento menor, a diferença entre elas e o restante do cabelo fica bastante sutil.

Franjão em cabelo longo e cacheado

Quem tem madeixas longas e prefere cortar o cabelo aos poucos encontra no franjão uma excelente alternativa. Além de evitar arrependimentos, você consegue brincar com o tamanho jogando os fios para o lado ou repartindo o cabelo no centro da cabeça.

Cabelo cacheado com franja

Engana-se quem pensa que a curvatura mais fechada impossibilita o uso de franjas. Vale a pena incluir o corte quando a procura é por uma estética elegante e, ao mesmo tempo, original.

Franja em black power

Também é possível adotar a franja em um cabelo black power. O truque está em cortar de forma uniforme, com os fios próximos ao rosto ficando menores e os mais distantes ficando maiores.

Cabelo curto e volumoso com franja

Mais uma possibilidade de conquistar um efeito bonito é deixar as madeixas curtas, porém seguindo o formato da cabeça. Esse estilo de corte se dá muito bem em cachos mais abertos, porque traz a impressão de que eles são flores.

