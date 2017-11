5 cortes poderosos para cabelo cacheado

Embora seja importante manter seus fios saudáveis para que os cachos estejam sempre lindos, o corte de cabelo certo também é fundamental. E há muitas variáveis a serem consideradas: seu formato de rosto, de curvatura de cacho… Mas a versatilidade está em alta! Você pode ter franja, repicados e tudo o mais com o que sonhar.

Confira esses cortes das famosas e inspire-se.

1. Em camadas

Kerry Washington sabe valorizar seus cachos! Eles tem comprimento na altura dos ombros e as camadas mais curtas ao redor do rosto garantem suavidade ao olhar. A ideia é manter o cabelo cheio, com bastante volume e movimento.

2. Com franja

Este corte da atriz Yara Shahidi faz os cachos saltarem. Ele suavizam e faz uma bela moldura para o rosto enquanto atrai a atenção para os olhos. Para manter os fios saudáveis, renove o corte a cada seis ou oito semanas. Assim o look continua fresh!

3. Ondas de surfista

Ninguém gosta mais desse estilo que Blake Lively. O segredo é ter sempre os fios bem hidratados. Assim, as ondas dão equilíbrio ao rosto, suavizando a linha do queixo. Como o verão rouba a umidade dos fios, não se esqueça de fazer uma hidratação profunda de quando em quando.

4. Pixie Cut

Sim, cacheadas podem ter fios curtos! Halle Berry não nos deixa mentir. O corte funciona quase em qualquer textura, desde que tenha a base graduada. Deixe secar naturalmente e use um leave-in para controlar frizz e turbinar o brilho.

5. Todo repicado

Esse corte funciona para quem tem cachos mais soltos, como os da cantora Rihanna. Assim, tem controle nas raízes e leveza nas pontas. Vale usar sérum ou pomada para estilizar enquanto os fios estão úmidos e deixe secar naturalmente.

